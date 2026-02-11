Bộ trưởng Thương mại Mỹ bị kêu gọi từ chức vì mối liên hệ với Epstein

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick (Ảnh: Reuters).

Các mối liên hệ của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick với tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein trở thành chủ đề gây chú ý sau khi các thư điện tử trao đổi được đưa vào những tài liệu mới được Bộ Tư pháp Mỹ công bố làm suy yếu tuyên bố trước đó của ông rằng ông đã cắt đứt mọi liên hệ với Epstein từ năm 2005.

Cho đến nay, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đứng về phía Bộ trưởng Lutnick. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống “hoàn toàn ủng hộ” ông. Bà nói thêm rằng ông “vẫn là một thành viên rất quan trọng” trong đội ngũ của Tổng thống Trump.

Tỷ phú Epstein, một tội phạm tình dục đã bị kết án và có quan hệ với các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu, chính trị gia, người nổi tiếng và học giả, được phát hiện đã chết trong phòng giam tại New York vào năm 2019 khi đang chờ xét xử về tội buôn bán tình dục trẻ vị thành niên.

Trong một chương trình năm 2025, ông Lutnick kể lại việc chuyển đến sống cạnh nhà Epstein vào năm 2005 và được tham quan căn nhà, điều khiến ông cảm thấy bất an. Ông và vợ quyết định rằng ông sẽ “không bao giờ ở chung phòng với người đàn ông đó nữa”.

“Vì vậy tôi chưa bao giờ ở chung phòng với ông ta trong các dịp xã giao, công việc hay thậm chí là từ thiện”, ông nói.

Tuy nhiên, các hồ sơ xuất hiện cho thấy kế hoạch của ông Lutnick vào năm 2012 gặp Epstein để ăn trưa tại Little Saint James, nơi nổi tiếng với tên gọi “Đảo Epstein.”

“Chúng tôi đã ăn trưa trên đảo, điều đó là đúng, trong một giờ”, ông Lutnick nói tại một phiên điều trần của Ủy ban Thượng viện. Ông nhấn mạnh, khi đó, ông đi cùng vợ, các con và bảo mẫu vì đang trong kỳ nghỉ gia đình.

Khi được hỏi liệu ông có thấy điều gì bất thường hay không, ông Lutnick cho biết ngoài gia đình ông và gia đình của một cặp đôi khác có mặt, ông chỉ thấy những nhân viên làm việc cho Epstein trên đảo.

Nhiều nhân vật nổi tiếng đã bị xem xét vì các chuyến thăm tới Little Saint James, khu bất động sản riêng ở Quần đảo Virgin thuộc Mỹ, nơi các công tố viên cáo buộc Epstein buôn bán các bé gái vị thành niên nhằm mục đích tình dục.

Ông Lutnick nhấn mạnh với một ủy ban của Thượng viện ngày 10/2: “Trong suốt 14 năm, tôi không có bất kỳ mối quan hệ nào với ông ta. Tôi hầu như không liên quan gì đến con người đó”.

Tỷ phú này đang đề cập đến giai đoạn bắt đầu từ năm 2005 khi ông chuyển đến một căn nhà ở New York, nơi Epstein là hàng xóm của ông. Ông cho biết ông đã gặp Epstein khi cả 2 đều ở New York.

Tuy nhiên, ông đã vấp phải sự chỉ trích từ các nhà lập pháp Mỹ.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Adam Schiff ngày 9/2 nói rằng “ông Lutnick không có tư cách làm Bộ trưởng Thương mại, ông ấy nên từ chức ngay lập tức”. Ông nói thêm rằng việc ông Lutnick trước đó phủ nhận các mối liên hệ với Epstein làm dấy lên “những lo ngại nghiêm trọng”.

Ngày 8/2, nghị sĩ đảng Cộng hòa Thomas Massie cũng kêu gọi ông Lutnick “nên từ chức,” viện dẫn những trường hợp từ chức tương tự ở Anh.

Ông Robert Garcia, thành viên Dân chủ cao cấp nhất trong Ủy ban Giám sát Hạ viện, cáo buộc trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng ông Lutnick “đã nói dối về mối quan hệ của mình với Epstein”.

“Ông ấy nói không có tương tác nào với Epstein sau năm 2005, nhưng giờ đây chúng ta biết họ đã làm ăn với nhau”, ông Garcia bình luận.

Các tài liệu được công bố cho thấy 2 người đã trở thành nhà đầu tư trong một công ty vào một thời điểm nào đó sau chuyến thăm hòn đảo, mặc dù không rõ họ có trực tiếp làm việc với nhau trong thương vụ này hay không. Họ cũng dường như đã liên lạc thông qua trợ lý trong những dịp khác.