Ukraine dùng cách đặc biệt tập kích huyết mạch hậu cần của Nga

Một phương tiện của Nga bị tập kích ở phía sau tiền tuyến tại Ukraine (Ảnh: Forbes).

Kiev được cho là đã bắt đầu sử dụng khinh khí cầu để đưa các UAV FPV được trang bị thiết bị đầu cuối Starlink phiên bản mini vào sâu trong vùng lãnh thổ miền Nam Ukraine do Nga kiểm soát.

Theo nguồn tin, các UAV FPV này được sử dụng để tấn công các phương tiện hậu cần của Nga di chuyển trên tuyến đường cao tốc dẫn về Melitopol, tỉnh Zaporizhia.

Chiến thuật nói trên được cho khiến lực lượng Nga bất ngờ bởi UAV FPV nhìn chung thường được triển khai ở khu vực gần tiền tuyến, nơi chúng được sử dụng với số lượng lớn.

Bằng cách mở rộng tầm hoạt động của những hệ thống tấn công giá rẻ này, phương thức trên có thể giúp Ukraine có thêm một phương tiện để tăng cường chiến dịch tập kích tầm trung nhằm vào mạng lưới hậu cần của Nga.

Trong 4 tháng qua, Ukraine đã tiến hành chiến dịch tập kích nhằm vào phương tiện Nga vận chuyển hàng tiếp tế ra tiền tuyến.

Do nhiều cuộc tập kích diễn ra ở khoảng cách hơn 100km bên trong vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, Ukraine đã dựa vào UAV cánh bằng cỡ trung Hornet được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Tuy nhiên, Ukraine chưa thể hoàn toàn ngăn chặn các hoạt động tiếp tế của Nga. Nga có số lượng lớn phương tiện, cho phép một lượng đáng kể hàng tiếp tế tiếp tục được đưa ra tiền tuyến bất chấp các cuộc tập kích của Ukraine. Đồng thời, Ukraine dường như đang sử dụng ít UAV Hornet hơn do số lượng dòng vũ khí do Mỹ sản xuất này có hạn.

Trong khi đó, lực lượng Nga đã triển khai thêm các biện pháp đối phó, bao gồm hệ thống tác chiến điện tử, các nhóm hỏa lực cơ động và lực lượng vũ trang hộ tống các phương tiện hậu cần.

Chính vì vậy, Ukraine dường như đang mở rộng chiến dịch tập kích tầm trung ở miền Nam bằng UAV FPV. Do các UAV này có tầm hoạt động ngắn, Ukraine dường như đưa chúng tới khu vực mục tiêu bằng khinh khí cầu.

Khinh khí cầu mang theo UAV di chuyển theo các luồng gió có hướng tương đối dễ dự đoán tới khu vực mục tiêu, sau đó UAV tách khỏi khinh khí cầu và bắt đầu hoạt động độc lập.

Do UAV FPV hoạt động ngoài tầm của các hệ thống vô tuyến điều khiển UAV truyền thống, nó dựa vào một thiết bị đầu cuối Starlink để duy trì liên lạc.

UAV sau đó có thể bay dọc các tuyến đường cao tốc gần đó, tìm kiếm các phương tiện hậu cần của Nga và tấn công chúng bằng cách kích nổ khối thuốc nổ mang theo khi va chạm.

UAV FPV đã trở thành một trong những loại vũ khí được sử dụng rộng rãi nhất của Ukraine. Tuy nhiên, kích thước nhỏ khiến chúng bị hạn chế về dung lượng pin và thiết bị liên lạc có thể mang theo, qua đó hạn chế tầm hoạt động.

Chiến thuật mới này giải quyết cả 2 hạn chế bằng cách sử dụng khinh khí cầu để đưa UAV FPV tới gần khu vực tác chiến, giúp tiết kiệm năng lượng pin. Đồng thời, Starlink cung cấp khả năng liên lạc vượt xa tầm hoạt động của các liên kết vô tuyến truyền thống.

Phương thức này cũng có lợi thế về kinh tế đối với Ukraine, yếu tố quan trọng trong một cuộc chiến tiêu hao kéo dài. UAV FPV rẻ hơn đáng kể và được sản xuất với số lượng lớn hơn nhiều so với các hệ thống tầm trung chuyên dụng như Hornet. Ngay cả khi được bổ sung khinh khí cầu và thiết bị đầu cuối Starlink Mini, toàn bộ hệ thống vẫn rẻ hơn đáng kể so với một UAV tấn công cỡ lớn được thiết kế chuyên dụng và tích hợp AI. Điều này cho phép Ukraine triển khai nhiều hệ thống hơn và có khả năng ngăn chặn nhiều phương tiện Nga với cùng một số tiền chi phí bỏ ra.

Tuy nhiên, phương thức này kém thực tế hơn đối với các cuộc tập kích tầm xa, bởi sự không chắc chắn về tốc độ và hướng gió tăng lên theo khoảng cách, khiến việc dự đoán thời điểm và vị trí khinh khí cầu tới khu vực hoạt động trở nên khó khăn hơn.

Nga cũng có thể áp dụng phương thức tương tự, mặc dù nước này không có quyền tiếp cận Starlink và sẽ cần một phương thức thay thế để duy trì liên lạc với UAV FPV.

Lực lượng Nga hiện đã sử dụng UAV FPV với quy mô lớn và nhiều lần điều chỉnh. Nga sử dụng các UAV cỡ lớn để mang UAV FPV vào sâu trong lãnh thổ Ukraine, đồng thời đóng vai trò trạm chuyển tiếp liên lạc cho những UAV nhỏ hơn.

Đồng thời, Nga nhiều khả năng sẽ phát triển các biện pháp đối phó nếu khinh khí cầu mang theo UAV trở thành mối đe dọa thường xuyên.

Những biện pháp này có thể bao gồm cải thiện khả năng phát hiện khinh khí cầu, thay đổi tuyến đường và phương thức di chuyển của các phương tiện hậu cần. Nga cũng có thể phát triển phương thức mới để gây nhiễu các UAV kết nối Starlink của Ukraine.