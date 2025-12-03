Động thái của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi các tàu dầu Nga bị tấn công ở Biển Đen

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan (Ảnh: Reuters).

Reuters dẫn một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã thảo luận về vấn đề an toàn Biển Đen vào ngày 3/12. Động thái này diễn ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ lo ngại về các cuộc tấn công vào các tàu chở dầu của Nga, trong đó có một số vụ do Ukraine thực hiện.

Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên NATO có quan hệ gần gũi với cả Nga và Ukraine, đã lên án các cuộc tấn công vào các tàu chở dầu của Nga ở bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ ngoài khơi bờ biển nước này trên Biển Đen.

Các cuộc tấn công đã khiến phí bảo hiểm vận tải biển Biển Đen tăng cao và khiến một công ty Thổ Nhĩ Kỳ, Besiktas Shipping, phải dừng các hoạt động liên quan đến Nga vì lo ngại an ninh.

Ukraine đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công bằng xuồng không người lái trên biển vào 2 tàu chở dầu đang hướng đến một cảng của Nga vào tuần trước. Kiev đang nhắm mục tiêu tấn công vào hoạt động xuất khẩu dầu của Nga khi Moscow tấn công lưới điện của Ukraine.

Kiev phủ nhận việc liên quan đến một cuộc tấn công khác vào ngày 2/12, trong đó một tàu treo cờ Nga chở dầu hướng dương đã bị xuồng không người lái tấn công ngoài khơi bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài khu vực Biển Đen, một tàu chở dầu của Besiktas Shipping, cũng có quan hệ kinh doanh với Nga, đã bị hư hại gần Senegal do tác động từ bên ngoài. Chưa có bên nào nhận trách nhiệm về vụ việc này.

Theo nguồn tin, bên lề một cuộc họp của NATO tại Brussels, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte đã thảo luận về các vấn đề liên quan đến an ninh Biển Đen và các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 4 năm tại Ukraine.

Thổ Nhĩ Kỳ gọi các cuộc tấn công vào tàu trên Biển Đen là hành động không thể chấp nhận được, đồng thời cảnh báo "tất cả các bên" chấm dứt các cuộc tấn công này. Một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các bên bao gồm cả chính quyền Ukraine.

Ayhan Zeytinoglu, chủ tịch Quỹ Phát triển Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ, cảnh báo việc nhắm mục tiêu vào các tàu hàng trong vùng đặc quyền kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ đánh dấu "sự leo thang nguy hiểm của cuộc chiến ở Ukraine".

Sau các cuộc tấn công vào tàu Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo cắt đường ra biển của Ukraine.

"Giải pháp triệt để nhất là cắt đường ra biển của Ukraine, khi đó nạn cướp biển sẽ không thể xảy ra", Tổng thống Putin tuyên bố hôm 2/12.

Ông Putin cũng cho biết Moscow sẽ tăng cường các cuộc tập kích vào cơ sở hạ tầng tại bến cảng và tàu cập cảng Ukraine, đồng thời cân nhắc tiến hành những biện pháp trả đũa nhằm vào tàu của những nước hỗ trợ Kiev thực hiện các cuộc tấn công.