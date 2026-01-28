"Đồng hồ tận thế" chỉ còn cách nửa đêm 85 giây

"Đồng hồ tận thế" nhích lên, chỉ cách nửa đêm 85 giây (Ảnh: Reuters).

Các thành viên của Bản tin khoa học nguyên tử (BAS), một tổ chức vận động theo định hướng khoa học, cho biết họ điều chỉnh đồng hồ tận thế nhích thêm, chỉ còn 85 giây trước nửa đêm.

Các nhà khoa học cho biết những rủi ro về chiến tranh hạt nhân, biến đổi khí hậu, khả năng lạm dụng công nghệ sinh học và việc sử dụng ngày càng nhiều trí tuệ nhân tạo (AI) mà không có các biện pháp kiểm soát đầy đủ là những yếu tố khiến nhân loại tiến gần hơn đến thảm họa hủy diệt.

Năm ngoái, chiếc đồng hồ đã được điều chỉnh lên còn 89 giây trước nửa đêm.

Kể từ đó, nhóm cho biết, “những nhận thức toàn cầu khó khăn lắm mới đạt được đang sụp đổ, thúc đẩy nhanh cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc theo kiểu được ăn cả, ngã về không, và làm suy yếu sự hợp tác quốc tế”.

Họ lo ngại về nguy cơ các cuộc xung đột leo thang có liên quan đến các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, viện dẫn chiến sự Nga - Ukraine, cuộc xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan tháng 5/2025, cũng như câu hỏi liệu Iran có khả năng phát triển vũ khí hạt nhân sau các cuộc không kích mùa hè năm ngoái của Mỹ và Israel hay không.

“Sự tin cậy và hợp tác quốc tế là thiết yếu bởi vì nếu thế giới bị chia rẽ thành cách tiếp cận có tổng bằng không, thì điều đó làm tăng khả năng tất cả chúng ta đều thua”, ông Daniel Holz, Chủ tịch hội đồng khoa học và an ninh của nhóm, nói.

Nhóm cũng nhấn mạnh các đợt hạn hán, sóng nhiệt và lũ lụt liên quan đến hiện tượng nóng lên toàn cầu, cũng như việc các quốc gia thất bại trong việc thông qua các thỏa thuận có ý nghĩa để chống biến đổi khí hậu.

Bắt đầu từ năm 1947, khoảng 2 năm sau khi Mỹ thả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản, BAS đã sử dụng hình ảnh chiếc đồng hồ tận thế để tượng trưng cho khả năng, thậm chí là khả năng cao, con người có thể làm điều gì đó dẫn đến sự kết thúc của nhân loại.

Ban đầu, đồng hồ được đặt ở mốc còn 7 phút trước nửa đêm. Kể từ đó, chiếc đồng hồ đã nhiều lần được điều chỉnh nhích lên cũng như lùi lại.

Thời điểm chiếc đồng hồ được điều chỉnh xa nửa đêm nhất là 17 phút vào năm 1991, sau khi Tổng thống Mỹ khi đó là George H.W. Bush và Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev công bố việc cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của mỗi nước, đồng thời Hiệp ước Hạn chế Vũ khí Chiến lược được khôi phục.

Trong vài năm gần đây, để phản ánh những thay đổi toàn cầu nhanh chóng, nhóm đã chuyển từ đếm ngược theo phút sang đếm ngược theo giây.

Nhóm cho biết chiếc đồng hồ có thể được lùi lại nếu các nhà lãnh đạo và các quốc gia hợp tác với nhau để giải quyết các rủi ro mang tính tồn vong.