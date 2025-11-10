Điện Kremlin: Nga muốn cuộc xung đột tại Ukraine kết thúc càng sớm càng tốt

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Điện Kremlin).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay đã đưa ra những tuyên bố trên nhằm phản hồi lại những nhận xét của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/11.

Khi đó, tại cuộc gặp với Thủ tướng Hungary Viktor Orban, Tổng thống Trump đã nói: "Tôi nghĩ chúng tôi đồng ý rằng chiến tranh sẽ kết thúc trong tương lai không xa".

Tại buổi gặp gỡ với giới truyền thông ngày 10/11, ông Peskov nhắc lại lập trường của Điện Kremlin rằng cuộc chiến có thể chấm dứt một khi Nga đạt được các mục tiêu, và Moscow muốn đạt được điều đó bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao.

“Nhưng hiện nay đang có một sự tạm ngưng, tình hình đang bị đình trệ. Sự đình trệ này không phải do lỗi của chúng tôi”, ông Peskov nói, đồng thời cho rằng trách nhiệm là ở phía Ukraine.

Ukraine và các đồng minh châu Âu bác bỏ cáo buộc của Moscow rằng Kiev đang cản trở các nỗ lực hòa bình. Không có cuộc đàm phán trực tiếp nào giữa Liên bang Nga và Ukraine kể từ ngày 23/7 cho đến nay.

Ông Trump đã cố gắng thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Zelensky gặp nhau, nhưng Điện Kremlin tuyên bố hội nghị thượng đỉnh như vậy chỉ có thể diễn ra tại Moscow, một điều kiện mà ông Zelensky bác bỏ.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhiều lần nói rằng ông không tin Tổng thống Putin thực sự muốn tìm kiếm hòa bình.

Đáp lại, ông Peskov cho biết chính Kiev không muốn tiếp tục cuộc đối thoại.

"Họ đang bị các nước châu Âu xúi giục bằng mọi cách, những quốc gia tin rằng Ukraine có thể chiến thắng trong cuộc chiến và bảo vệ lợi ích của mình bằng các biện pháp quân sự", ông Peskov nói, cho rằng đó là “ảo tưởng sâu sắc”, xét theo tình hình trên chiến trường. Ông Peskov gọi đó là một ảo tưởng sâu sắc, xét đến tình hình trên mặt trận.

Khi cuộc chiến sắp bước sang năm thứ 4, Nga nắm giữ khoảng 19% lãnh thổ Ukraine và đang nỗ lực chiếm các thành phố Pokrovsk và Kupiansk.