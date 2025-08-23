"Thượng đỉnh Nga - Ukraine chỉ diễn ra khi chương trình nghị sự sẵn sàng"

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: Tass).

"Hiện chưa có cuộc gặp nào được lên kế hoạch... Ông Putin sẵn sàng gặp ông Zelensky khi chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh đã sẵn sàng, nhưng chương trình nghị sự này hoàn toàn chưa sẵn sàng", Ngoại trưởng Nga Lavrov nói trong cuộc phỏng vấn với đài NBC.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Lavrov cho hay Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói "không" với các đề xuất của nhà lãnh đạo Mỹ về việc giải quyết xung đột.

"Sau hội nghị thượng đỉnh ở Anchorage, Tổng thống Trump đã đề xuất một số điểm mà chúng tôi chia sẻ, và về một số điểm mà chúng tôi đã nhất trí cần thể hiện sự linh hoạt. Khi Tổng thống Trump đưa những vấn đề này ra thảo luận tại Washington với sự hiện diện của Tổng thống Zelensky cùng các nước châu Âu bảo trợ, ông Trump đã chỉ rõ rằng có một số nguyên tắc mà Washington tin rằng phải được chấp nhận, bao gồm cả việc (Ukraine) không gia nhập NATO, cũng như việc thảo luận về các vấn đề lãnh thổ”, ông Lavrov nói.

Ông Lavrov nói thêm, tại hội nghị thượng đỉnh ở Alaska, Nga đã đồng ý thể hiện sự linh hoạt trong một số vấn đề do Tổng thống Trump nêu ra.

Sau hội nghị thượng đỉnh tại Alaska vào ngày 15/8 giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, và các cuộc hội đàm tiếp theo tại Washington giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng các nhà lãnh đạo châu Âu, chính quyền Mỹ cho biết một thỏa thuận hòa bình đã trở nên khả thi hơn. Nhà Trắng mô tả kết quả của các cuộc đàm phán đã đạt được tiến triển, đồng thời khẳng định "đã có ánh sáng cuối đường hầm" cho cuộc xung đột Ukraine.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 20/8, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine "khá phức tạp".

Theo ông Vance, các cuộc đàm phán hiện tập trung vào hai vấn đề chính, gồm đảm bảo an ninh cho Kiev và quyền kiểm soát của Moscow đối với một số vùng lãnh thổ nhất định tại Ukraine.

Nếu đồng ý ký kết hiệp định hòa bình, Ukraine muốn được đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ với niềm tin rằng Nga sẽ không mở các chiến dịch quân sự trong tương lai.

Đồng thời, Nga vẫn muốn được duy trì quyền kiểm soát đối với một số vùng lãnh thổ tại Ukraine, trong đó có một số vùng Nga đang kiểm soát và một số vùng Nga chưa kiểm soát.

Tổng thống Donald Trump tuần này cho biết ông đã đồng ý với Tổng thống Vladimir Putin trong các cuộc đàm phán rằng, xung đột Ukraine sẽ kết thúc bằng việc trao đổi lãnh thổ và một số hình thức bảo đảm an ninh từ Mỹ.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky cho biết ông muốn đàm phán về vấn đề lãnh thổ trong cuộc gặp với Tổng thống Putin.

Các kênh truyền thông dẫn nguồn tin tiết lộ, Nga đang yêu cầu quân đội Ukraine rút khỏi vùng Donbass (gồm Lugansk và Donetsk) ở miền Đông Ukraine để đổi lấy việc chấm dứt giao tranh ở các khu vực Zaporizhia và Kherson. Nga cũng được cho là sẵn sàng thảo luận việc rút quân khỏi một số khu vực thuộc Kharkov và Sumy.

Moscow hiện chưa lên tiếng về thông tin trên.

Theo bản đồ chiến trường nguồn mở, Nga kiểm soát khoảng 19% diện tích Ukraine. Năm 2022, Nga tuyên bố sáp nhập 4 khu vực ở Ukraine gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia. Năm 2014, Nga sáp nhập bán đảo Crimea.

Trong chương trình Fox & Friends hôm 19/8, Tổng thống Trump tuyên bố việc bán đảo Crimea trở lại Ukraine hoặc Ukraine gia nhập NATO là điều “không thể”.

Ông Trump cũng nhiều lần nói rằng Ukraine không thể gia nhập NATO vì Nga sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

Điện Kremlin coi việc mở rộng NATO, liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu, là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Nga, đồng thời nhấn mạnh Ukraine phải giữ lập trường trung lập như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.