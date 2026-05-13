Ẩn ý của Trung Quốc khi chọn nơi gặp gỡ giữa ông Tập và ông Trump

Thiên Đàn, nơi sẽ diễn ra cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ - Trung (Ảnh: Wikipedia).

Các hoàng đế Trung Quốc từng cầu nguyện cho những vụ mùa bội thu dưới mái ngói xanh 3 tầng của Điện Kỳ Niên, trong khuôn viên Thiên Đàn tại Bắc Kinh, trong những nghi lễ thiêng liêng.

Vào ngày 14/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ cùng bước đi trong khuôn viên đó khi cả 2 nhà lãnh đạo đều đang hy vọng "thu hoạch" kết quả từ một hội nghị thượng đỉnh.

Đối với ông Tập, việc tiếp đón ông Trump tại đó mang đến một thông điệp về sự trường tồn và chiều sâu văn minh của Trung Quốc. Đối với ông Trump, bối cảnh này mang một ý nghĩa thực tế hơn: nông nghiệp sẽ nằm cao trong danh sách ưu tiên của ông, khi các nông dân Mỹ đang mong đợi Trung Quốc đặt mua những lô hàng lớn thịt lợn, đậu nành, các nông sản khác.

Vào năm 2017, ông Tập và phu nhân đã dành cho ông Trump và đệ nhất phu nhân một chuyến tham quan riêng hiếm hoi tại Tử Cấm Thành, ngôi nhà cổ xưa của các hoàng đế Trung Quốc.

Nằm cách Tử Cấm Thành khoảng 7km về phía nam, Thiên Đàn được xây dựng vào năm 1420.

Được bao quanh bởi những cây thông và bách cổ thụ, nơi đây ngày nay là một địa điểm du lịch nổi tiếng và là công viên nơi người dân Bắc Kinh tập thái cực quyền, chơi cờ hoặc khiêu vũ.

Trong thời kỳ của các triều đại, các hoàng đế Trung Quốc mỗi năm một lần sẽ thực hiện nghi lễ đi từ Tử Cấm Thành đến Thiên Đàn với đoàn tùy tùng gồm hàng nghìn người và xe voi kéo, để thực hiện một nghi lễ tôn giáo nhằm khẳng định quyền lực của mình.

Điện Kỳ Niên, biểu tượng nổi tiếng nhất của Thiên Đàn, được xây dựng lại vào cuối những năm 1800 bằng gỗ hồng sắc cao được nhập khẩu từ Mỹ.

Lars Ulrik Thom, một nhà sử học tại Bắc Kinh và là người sáng lập công ty tham quan lịch sử Beijing Postcards, cho biết: “Với tư cách là một nhà lãnh đạo Trung Quốc, đây là khung cảnh hoàn hảo để thể hiện chiều sâu và bề dày lịch sử của Trung Quốc, cũng như sự tinh tế”.

Ông Trump dự kiến sẽ đến Bắc Kinh vào hôm nay trước các cuộc gặp vào ngày 14/5 và 15/5. Theo Nhà Trắng, 2 nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thăm Thiên Đàn vào ngày mai.

Sau chuyến tham quan, ông Trump sẽ tìm cách giành được những cam kết lớn hơn từ ông Tập về việc mua đậu nành, ngũ cốc và thịt.

Trung Quốc là thị trường hàng đầu của nông dân Mỹ, họ đã mua khoảng 24 tỷ USD hàng hóa của Mỹ vào năm 2024 trước khi ông Trump nhậm chức. Bắc Kinh đã đóng băng phần lớn hoạt động thương mại đó và cắt giảm nhu cầu đối với nguồn cung từ Mỹ, sử dụng nó như một đòn bẩy mạnh mẽ chống lại các chính sách thuế quan của ông Trump.

Các nông dân trồng đậu nành sẽ theo dõi cách Trung Quốc thực hiện cam kết năm ngoái về việc mua 25 triệu tấn đậu nành hàng năm cho đến năm 2028. Những đợt mua hàng lớn hơn của Trung Quốc có thể xoa dịu những nông dân Mỹ đang gặp khó khăn, những người nằm trong số cử tri lớn nhất của ông Trump, trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Đối với ông Tập, địa điểm này mang lại nhiều giá trị hơn là phong cảnh hoàng cung.

“Đó là một bối cảnh rất tốt để nói với nhà lãnh đạo Mỹ và thế giới rằng Trung Quốc đang ở đây và đã ở đây hàng nghìn năm rồi”, ông Thom nhận định.