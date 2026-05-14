Tên lửa, UAV ồ ạt tấn công Ukraine

Ô tô bốc cháy sau cuộc tập kích của Nga vào Ukraine (Ảnh: RBC).

Theo Không quân Ukraine, từ ngày 13/5, Nga đã phóng 892 máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine và cuộc tấn công vẫn đang tiếp diễn. Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa hơn 700 UAV.

Tối 13/5, các máy bay MiG-31K của Nga tiếp tục tiến hành các đợt phóng tên lửa vào Ukraine.

Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, đợt tấn công này nhằm vào ít nhất 19 khu vực, gồm thủ đô Kiev, Zakarpattia, Lviv, Volyn, Ivano-Frankivsk, Rivne, Vinnytsia, Chernivtsi, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Zaporizhia, Zhytomyr, Mykolaiv, Odessa, Sumy, Cherkasy, Kharkov và Kherson.

Tính đến thời điểm hiện tại, hàng chục người được báo cáo đã bị thương, bao gồm cả trẻ em, trong khi 6 người thiệt mạng.

Người đứng đầu chính quyền quân sự tỉnh Zakarpattia, ông Myroslav Biletskyi, cho biết đây là cuộc tấn công dữ dội nhất vào khu vực này kể từ đầu cuộc chiến. Các vụ nổ dội lên tại nhiều khu vực trên khắp tỉnh.

Người phát ngôn Cơ quan Biên phòng Ukraine Andrii Demchenko cho hay, các trạm kiểm soát biên giới tại Zakarpattia đã phải đóng cửa tạm thời (trong khoảng một giờ), bao gồm cả biên giới với Slovakia. Đây là lần đầu tiên các biện pháp an ninh như vậy được thực hiện tại vùng này.

Hungary cũng đã lần đầu tiên phản ứng trước các cuộc không kích vào Zakarpattia. Chính phủ của tân Thủ tướng Peter Magyar đã lên án cuộc tấn công và triệu tập đại sứ Nga tới Bộ Ngoại giao.

Hạ tầng đường sắt của vùng Ukrzaliznytsia cũng nằm trong tầm hỏa lực. Theo cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Dmytro Lytvyn, đã có ít nhất 23 đợt tấn công nhắm vào các cơ sở hạ tầng đường sắt trong ngày. Cuộc tấn công đã làm hư hại 3 đầu máy, 7 toa tàu khách, 8 toa chở hàng, 5 trạm biến áp kéo, 5 kho bãi và 2 cây cầu.

Cố vấn Bộ Quốc phòng Ukraine Serhii Beskrestnov cảnh báo cuộc tấn công có thể kéo dài đến trưa nay. Theo ông, Nga đang cố gắng làm cạn kiệt các hệ thống phòng không của Ukraine.

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cảnh báo, sau các làn sóng UAV tấn công ồ ạt, Nga có thể sử dụng một lượng lớn tên lửa hành trình phóng từ trên không, trên biển và tên lửa đạn đạo.

"Mục tiêu của Moscow là các cơ sở hạ tầng trọng yếu của các thành phố lớn, bao gồm các cơ sở năng lượng, doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng và các tòa nhà chính phủ", HUR tuyên bố.

Trong khi đó, các kênh giám sát báo cáo xác suất cao về một cuộc tấn công kết hợp. Những ngày gần đây, hoạt động của máy bay Tu-95MS và Tu-160 đã được ghi nhận, cùng với các chuyến bay vận chuyển tên lửa hành trình đến sân bay Engels. Mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao.

Rạng sáng nay, thủ đô Kiev đã hứng chịu một cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV và tên lửa.

Người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự của Kiev, ông Tymur Tkachenko, cho biết các mảnh vỡ từ UAV bị bắn hạ đã rơi trúng các tòa nhà ở nhiều quận khác nhau của thành phố, bao gồm cả các tòa nhà dân cư.

Các kênh Telegram không chính thức đăng tải video về nhiều phần của các tòa chung cư bốc cháy. Hiện chưa có báo cáo ngay lập tức về thương vong.