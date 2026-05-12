Ukraine nêu điểm yếu khiến nhiều robot thất thế ngay lần đầu xung trận

Robot mặt đất của Ukraine (Ảnh: EP).

Phát biểu với ArmyInform, Nazar, chỉ huy một đơn vị robot mặt đất thuộc Tiểu đoàn Xung kích Độc lập số 108, cho biết nhiều nền tảng gặp khó khăn ngay khi ra tiền tuyến và thường thất thế trong lần sử dụng tác chiến đầu tiên.

Theo vị chỉ huy này, nhiều nền tảng hoạt động tốt trong các cuộc thử nghiệm có kiểm soát nhưng lại không thành công trong điều kiện chiến trường. Ông dẫn các vấn đề phổ biến như thiết bị điện tử quá nhiệt, linh kiện yếu và độ tin cậy thiếu ổn định trong các nhiệm vụ thực tế.

Ông cho biết sự khác biệt giữa thử nghiệm và chiến đấu không hề nhỏ, vì các chiến dịch thực tế liên quan tới quãng đường dài hơn, địa hình khó lường và hoạt động liên tục dưới áp lực cao.

Mặt khác, bùn lầy, địa hình và khoảng cách vẫn là những trở ngại lớn. Ông cho biết địa hình của Ukraine là một trong những thách thức chính đối với các hệ thống mặt đất, đặc biệt là lớp đất đen dày trở nên rất khó di chuyển sau mưa. Trong những điều kiện như vậy, đất bùn có thể làm kẹt hệ thống di chuyển và khiến phương tiện mắc kẹt hoặc mất khả năng hoạt động.

Các kíp điều khiển cũng phải đối mặt với những nhiệm vụ kéo dài và chậm chạp, khi ngay cả quãng đường ngắn cũng có thể mất hàng giờ để hoàn thành, làm tăng thời gian bị lộ diện và áp lực cơ học lên các nền tảng.

Vị chỉ huy cho biết hiện có khoảng 150 mẫu robot mặt đất khác nhau đang được sử dụng, nhưng nhiều loại không phù hợp với điều kiện tiền tuyến. Ông nói thêm rằng phần lớn các đơn vị hiện vẫn chủ yếu dựa vào các nền tảng phục vụ hậu cần thay vì các biến thể chiến đấu hay công binh.

Ông cho biết binh sĩ thường phải tự sửa đổi các hệ thống ngay tại thực địa, điều chỉnh thiết bị điện tử và linh kiện để chúng có thể hoạt động.

Trước đó, một quan chức Ukraine cũng nói về việc robot mặt đất Ukraine thường bị mất kết nối trên chiến trường với người điều khiển, khiến chúng bị mắc kẹt hoặc vô hiệu trong chiến đấu.

Dù còn nhiều hạn chế, robot mặt đất vẫn được coi là hữu ích cho các nhiệm vụ cụ thể như hậu cần, sơ tán thương binh và mang thuốc nổ trong một số tình huống nhất định.

Vị chỉ huy cho biết giá trị của chúng phụ thuộc vào việc sử dụng đúng nền tảng cho đúng nhiệm vụ, nhưng nhấn mạnh rằng thực tế chiến trường vẫn là bài kiểm tra cuối cùng đối với mọi hệ thống.

Ukraine đang mở rộng việc sử dụng các hệ thống mặt đất không người lái như một phần của xu hướng tự động hóa rộng lớn hơn trên chiến trường. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết nước này có kế hoạch đặt hàng ít nhất 50.000 robot mặt đất trong thời gian tới, mô tả chúng là bước phát triển tiếp theo quan trọng sau UAV.

Các hệ thống này đã được sử dụng cho nhiệm vụ hậu cần và sơ tán y tế tại các khu vực nguy hiểm cao, phản ánh nỗ lực bảo vệ binh sĩ ở những nơi hoạt động UAV chi phối tiền tuyến.