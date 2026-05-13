Chiến sự Ukraine đang bước vào giai đoạn quyết định (Ảnh minh họa: BBC).

UAV Ukraine vượt 1.500km tấn công cơ sở khí đốt Nga

Ngày 12/5, UAV Ukraine đã tập kích một cơ sở công nghiệp khí đốt Nga ở tỉnh Orenburg, nhắm mục tiêu vào một địa điểm cách biên giới hơn 1.500km, Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận tối cùng ngày.

Ông Zelensky không nêu rõ cơ sở nào bị nhắm mục tiêu hoặc mức độ thiệt hại. Lực lượng Kiev chưa bình luận công khai về vụ tấn công.

Hình ảnh và video được cho là ghi lại cảnh UAV Ukraine bị bắn hạ bắt đầu lan truyền trên mạng vào khoảng giữa trưa theo giờ địa phương.

Thống đốc Orenburg, ông Evgeny Solntsev, cho biết hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 9 UAV trên khu vực. Mảnh vỡ rơi xuống được cho là đã làm hư hại một tòa nhà dân cư, một trường học và một trường mẫu giáo, nhưng không có thương vong, ông Solntsev nói thêm nhưng không báo cáo bất kỳ thiệt hại nào đối với các cơ sở công nghiệp.

Hãng thông tấn độc lập Astra đưa tin chiếc UAV được cho là đã bị bắn hạ chỉ cách nhà máy Strela 4 km, nơi sản xuất tên lửa hành trình và các bộ phận cho máy bay Su và MiG.

Kênh Supernova Plus cho biết Orsknefteorgsintez, một nhà máy lọc dầu lớn của Nga ở phía nam dãy Ural với công suất hàng năm là 6,6 triệu tấn, đã bị trúng đạn.

Sóng gió lại bùng lên, những tiếng nổ vang khắp Ukraine

Thỏa thuận ngừng bắn đã kết thúc, quân đội Nga (RFAF) ngay lập tức bắt đầu các cuộc tập kích Ukraine quy mô lớn bằng 216 UAV vào rạng sáng hôm qua 12/5. Mục tiêu, như thường lệ, bao gồm hạ tầng năng lượng và quân sự, cũng như các trạm tiếp nhiên liệu.

Ngay sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc, quân đội Nga lập tức tiến hành các đòn tập kích đường không và tấn công trên thực địa (Ảnh: Military Summary).

Kênh Rybar cho hay, sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc, các đơn vị Moscow đã phát động một cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu đối phương. Sau nửa đêm, những tiếng nổ vang dội khắp miền Trung Ukraine, nhắm vào các mục tiêu ở cả hai bên bờ sông Dnieper. Tại Novomoskovsk, tỉnh Dnipropetrovsk, một kho dầu và một đầu máy xe lửa đã bị phá hủy và ở tỉnh Mykolaiv, một cơ sở năng lượng cũng trúng đạn.

Đáp trả, quân đội Ukraine (AFU) cũng tiếp tục các cuộc đánh phá vào lãnh thổ Nga. Khu vực bị tấn công xa nhất là tỉnh Orenburg, với một số khu vực tuyên bố báo động "toàn diện", và hệ thống phòng không hoạt động ở các tỉnh Volgograd, Ulyanovsk và Orenburg.

Tại khu vực Liman, AFU đã cố gắng đánh bật lực lượng Moscow khỏi các cứ điểm ở Tatyanovka và Prishib, nhưng không thành công. Giao tranh vẫn tiếp diễn trên các tuyến đường tiếp cận Liman.

Theo hướng Sloviansk, quân đội Nga củng cố vị trí chiến thuật gần Rai-Aleksandrivka, chiếm giữ một số khu vực rừng và vành đai chắn gió.

Về phía Konstantinovka, lực lượng Moscow tấn công gần Markovo, ngược lại, AFU đang tăng cường hiện diện ở Chasov Yar. Các nhóm nhỏ tiếp tục phản công tại trung tâm Konstantinovka.

Ở Dnipropetrovsk, lần đầu tiên kể từ khi RFAF tuyên bố giải tỏa Belyakovka, đã xuất hiện bằng chứng về việc binh sĩ Nga tiến vào làng, gián tiếp xác nhận việc vượt sông Solenaya và một đầu cầu ở khu vực. Theo một số báo cáo, lực lượng Kiev đang tấn công gần Poddubne.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại khu vực giáp ranh giữa Donetsk và Dnipropetrovsk ngày 12/5. Cả hai bên đều đang hoạt động tích cực (Ảnh: Rybar).

Nga giành thắng lợi cục bộ ở Konstantinovka

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã nối lại các hoạt động chiến sự sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc và giành được thắng lợi tại Konstantinovka.

Cụ thể, AFU đang tích cực cố gắng xây dựng lại lực lượng, đưa quân tiếp viện và cung cấp tiếp tế cho các vị trí khó tiếp tế và luân chuyển nhân sự. Đồng thời, họ nỗ lực làm suy yếu tiền tuyến Nga bằng các cuộc tấn công và pháo kích liên tục, nhưng hoạt động này đã bị chặn đứng bởi hỏa lực đáp trả từ phía Nga.

Hơn nữa, các nỗ lực của trinh sát Ukraine nhằm thâm nhập vào hậu phương tác chiến của Nga đã được ghi nhận. Tuy nhiên, ngay cả ở đây, AFU không thành công, một số binh sĩ đã thiệt mạng hoặc bị bắt.

Với việc nối lại giao tranh tích cực, lực lượng Moscow đã đạt được thành công ở một số khu vực. Konstantinovka hứa hẹn nhất về kết quả. Các mũi xung kích tiên phong thuộc Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ số 8 RFAF tiến vào các khu chung cư dọc đường Gromova ngay sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc vài giờ. Các cuộc tiến công vào phòng tuyến Ukraine thông qua các khu dân cư cao tầng vẫn tiếp tục.

Trận chiến giành Konstantinovka đang trở nên ác liệt nhất: các nhóm xung kích Nga đã tiến dọc đường Gromova và cố gắng bắt tay với đơn vị bạn trong khu công nghiệp (Ảnh: Readovka).

Lính xung kích Nga cũng tăng cường hoạt động tại khu công nghiệp và bắt đầu di chuyển về phía các đơn vị bạn đang đột phá vào khu chung cư dọc đường Gromova. Không khó để đoán rằng mục tiêu của họ là bao vây binh sĩ Ukraine tại phía nam thành phố. Nếu RFAF thành công, tuyến phòng thủ của AFU ở Konstantinovka dọc theo bờ nam sông Krivoy Torets sẽ bị phá vỡ.

Về phía bắc thành phố, quân đội Nga đang tích cực gây áp lực lên đối phương gần làng Molocharka và hồ chứa cùng tên. Mục tiêu của họ là buộc các đơn vị Kiev bảo vệ nửa phía bắc Konstantinovka phải phân tán lực lượng với hy vọng ngăn chặn RFAF tiến vào nội thành từ Molocharka và Novodmitrovka. Tình hình của AFU trong thành phố và các khu vực xung quanh đang xấu đi nhanh chóng.

Quân đội Nga xâm nhập ồ ạt vào trung tâm Konstantinovka trên nhiều hướng, lực lượng Ukraine phản công quyết liệt (Ảnh: Rybar).

Tình hình ở Sloviansk vẫn không thay đổi lớn

Trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, lực lượng Moscow đã tiến dọc theo trục Krivaya Luka - Kaleniki, hướng tới tuyến Piskunovka - Rai-Aleksandrivka. Dựa trên những đoạn phim mới xuất hiện, các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn.

Mục tiêu chiến thuật then chốt của RFAF là một số khu vực rừng giữa các làng này, điều này sẽ cho phép đẩy mạnh hơn nữa cuộc tấn công vào cả 2 khu định cư.

Xa hơn về phía đông nam, gần Nikiforovka, lực lượng Moscow đã chiếm được thêm một số khu vực rừng. Quân đội Ukraine trước đây duy trì một vùng hiện diện nhỏ ở đó, nhưng hiện nay đã bị giảm đáng kể.

Trong bối cảnh này, lực lượng Kiev đang cố gắng củng cố vị trí ở Rai-Aleksandrivka, đồng thời giao tranh ác liệt giữa các nhóm nhỏ vẫn tiếp diễn ở phía nam dọc theo tuyến Dibrova - Minkivka. Cả hai bên đều đang hoạt động theo các nhóm nhỏ với cuộc đối đầu chính diễn ra ở phía đông kênh đào Seversky Donets-Donbas.

Chướng ngại này đã trở thành một con hào khô khổng lồ với bờ kè bê tông, việc chiếm được nó sẽ cho phép quân đội Nga củng cố vị trí và bắt đầu xây dựng cầu để tiến công xa hơn về phía Kramatorsk. AFU đang cố gắng trì hoãn thời điểm này càng lâu càng tốt, câu giờ để củng cố các thành phố.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sloviansk ngày 12/5. Moscow đột phá trên nhiều hướng, buộc Kiev phải cấp tốc chuẩn bị phòng thủ thành phố và sơ tán dân thường (Ảnh: Rybar).

Ukraine phản công, cố gắng đẩy lùi binh sĩ Nga ở Liman

Bằng chứng mới về các cuộc tập kích hỏa lực bằng pháo binh của Ukraine vào các làng Tatyanovka, Prishib và khu vực xung quanh đã xuất hiện từ khu vực Liman. Điều này đáng chú ý vì trước đó lực lượng Moscow đã vượt sông Seversky Donets từ Yarovaya và củng cố vị trí của họ tại các làng này.

Ukraine phát động một số cuộc phản công, nhưng không thể đẩy lùi binh sĩ Nga trở lại sông, và khu vực chiến sự đang dần mở rộng. Dọc theo bờ bắc, AFU thỉnh thoảng phản công từ Svyatogorsk về phía Yarovaya.

Các khu vực phía bắc vẫn là nơi diễn ra những cuộc phản công quy mô nhỏ. Lực lượng Moscow cải thiện vị trí chiến thuật ở đó, nhưng không có thay đổi quy mô lớn nào trong một thời gian khá dài.

Trọng tâm chính của RFAF vẫn là Liman. Binh sĩ Nga đang bảo vệ vững chắc ở tiền tuyến phía đông và các khu rừng phía nam. Tuy nhiên, ở khu vực đô thị, chỉ có các nhóm nhỏ đang hoạt động.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 12/5. Moscow tiến hành nhiều mũi đột kích cùng lúc, giao tranh diễn ra trên diện rộng (Ảnh: Rybar).

Vấn đề là AFU đã thiết lập được nhiều vị trí và kho chứa các loại vật tư khác nhau trong thành phố. Giờ đây, thông qua các khu rừng ở phía tây, họ chỉ đang bổ sung những vật tư thiết yếu nhất và thực hiện các đợt luân chuyển.

Do đó, việc lực lượng Kiev phụ thuộc vào hậu cần ít hơn so với trước đây. Mặc dù các cây cầu và điểm vượt sông khác đang bị quân đội Nga đánh phá bằng không kích, pháo binh và UAV một cách có hệ thống.

Các vành đai rừng hiện là cơ hội duy nhất để binh sĩ Nga tiến công trong môi trường đầy rẫy UAV. Ukraine hiểu điều này, và do đó cường độ giao tranh ở khu vực sẽ chỉ leo thang.

Cháy lớn đã bùng phát tại khu phức hợp du lịch ở Moscow

Theo đài truyền hình RT, vụ cháy lớn đã bùng phát tại một khu phức hợp du lịch ở Moscow vào rạng sáng 13/5.

Vụ cháy, được cho là lan rộng trên diện tích hơn 3.000m2, xảy ra tại khu phức hợp Izmailovo Kremlin ở phía đông Moscow, một địa điểm văn hóa và giải trí mô phỏng phong cách kiến ​​trúc của Điện Kremlin.

Vụ cháy lớn đã bùng phát tại Izmailovo Kremlin ở Moscow vào rạng sáng 13/5, lan rộng trên diện tích hơn 3.000m2. Đây là khu văn hóa và giải trí mô phỏng phong cách kiến ​​trúc của Điện Kremlin (Video: RT).

Cư dân địa phương cho biết một phần của tòa nhà có khu trò chơi giải đố đã bị sập do bị lửa bao trùm hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy chưa được xác định, và chưa có thông tin nào về thương vong.

Vụ cháy, hiện chưa thể quy kết ngay lập tức cho các hoạt động quân sự của Ukraine, xảy ra trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng ở thủ đô Nga sau các cuộc tập kích gần đây của Ukraine nhắm vào khu vực này.