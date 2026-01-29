Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania ra mắt phim tài liệu về hậu trường chính trị

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania (Ảnh: Reuters)

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đang mang đến cho công chúng cái nhìn về cuộc sống của bà trong những tuần trước lễ nhậm chức năm 2025 của Tổng thống Donald Trump thông qua bộ phim tài liệu mang tên “Melania”. Tổng thống Trump nói rằng bộ phim “rất đáng xem”.

Theo Amazon, phim tài liệu ghi lại 20 ngày trước lễ tuyên thệ nhậm chức năm 2025 của ông Trump qua góc nhìn của Đệ nhất phu nhân Melania khi bà hoàn tất các kế hoạch cho lễ nhậm chức và đưa gia đình trở lại Nhà Trắng.

“Với những thước phim độc quyền ghi lại các cuộc họp quan trọng, những cuộc trò chuyện riêng tư và những không gian chưa từng được thấy trước đây, bộ phim Melania cho thấy sự trở lại của bà Melania Trump với một trong những vai trò quyền lực nhất thế giới”, phần tóm tắt của bộ phim cho biết.

“Melania” dự kiến ra mắt tại Trung tâm Trump Kennedy vào ngày 29/1.

Trước khi phát hành, Đệ nhất phu nhân đã tổ chức một buổi chiếu riêng tại Nhà Trắng vào ngày 24/1, nơi Tổng thống, gia đình bà và bạn bè thân thiết xem trọn bộ phim lần đầu tiên.

Bộ phim là dự án ra mắt của Muse Films, công ty sản xuất mới của Đệ nhất phu nhân mà bà đã công bố trên mạng xã hội vào tháng 11.

“Melania” sẽ được chiếu độc quyền tại một số rạp chiếu phim được chọn trên toàn thế giới bắt đầu từ ngày 30/1.