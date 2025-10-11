Đệ nhất phu nhân Mỹ nhận thư phản hồi của Tổng thống Nga về vấn đề Ukraine

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc gặp vào năm 2017, bên lề hội nghị G20 tại Đức (Ảnh: Kremlin).

Phát biểu tại buổi họp báo ở Nhà Trắng ngày 10/10, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump cho hay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hồi đáp bức thư trước đó của bà. Bà cũng tiết lộ, “2 bên đã tiến hành một số cuộc gặp và trao đổi qua kênh hậu trường, tất cả đều thiện chí”.

Bà Melania cho biết các cuộc thảo luận tập trung vào việc bảo đảm trẻ em được đoàn tụ an toàn với gia đình giữa Nga và Ukraine.

“Trong 3 tháng qua, đại diện của tôi đã làm việc trực tiếp với đội ngũ của Tổng thống Putin. Thực tế, 8 em nhỏ đã được đoàn tụ với gia đình chỉ trong 24 giờ qua”, Đệ nhất phu nhân Melania nói.

Theo bà, Nga đã cung cấp hồ sơ và ảnh chân dung của từng trẻ em, và chính phủ Mỹ đã xác minh tính chính xác của thông tin này. Bà bày tỏ hy vọng sự hợp tác này sẽ giúp nhiều trẻ em khác được hồi hương trong những tuần tới.

“Kế hoạch tái đoàn tụ nhiều em nhỏ hơn đang được triển khai. Tôi hy vọng hòa bình sẽ đến sớm, và điều đó có thể bắt đầu từ những đứa trẻ của chúng ta”, bà nói.

Đệ nhất phu nhân Mỹ kết luận rằng bà sẽ tiếp tục thúc đẩy các kênh liên lạc cho đến khi “mọi đứa trẻ đều trở về nhà”.

Tháng 8 vừa qua, bà Melania Trump đã gửi thư cho ông Putin thông qua Tổng thống Donald Trump khi 2 nhà lãnh đạo hội đàm tại Anchorage, bang Alaska, Mỹ ngày 15/8.

Bà kêu gọi lãnh đạo Điện Kremlin giải quyết tình trạng trẻ em bị buộc phải di tản vì cuộc xung đột Nga - Ukraine. Trong thư, bà cũng đề cập đến một thỏa thuận hòa bình trong tương lai. Ukraine nhiều lần khẳng định việc Nga hồi hương toàn bộ trẻ em Ukraine phải là điều kiện không thể thiếu trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Tổng thống Trump sau đó đã đăng tải toàn văn bức thư.

"Kính gửi Tổng thống Putin, trẻ em trên thế giới này đều có những ước mơ nhỏ bé trong trái tim, dù chúng được sinh ra tại các thành phố hoa lệ hay ở những vùng nông thôn hẻo lánh. Trẻ em luôn mơ về tình yêu thương, những cơ hội và sự bảo vệ an toàn", bà Melania mở đầu bức thư.

Bà viết thêm: "Tôi tin ngài Putin cũng đồng tình rằng mọi trẻ em đều xứng đáng được bắt đầu cuộc sống bằng sự trong sáng, bất kể sự khác biệt về địa lý, chính trị và tư tưởng. Tuy nhiên, trong thế giới hiện tại, có những trẻ em buộc phải giấu đi nụ cười, tự ôm lấy bản thân khi bóng tối bủa vây. Việc bảo vệ sự ngây thơ và khôi phục lại tiếng cười của những đứa trẻ này là vì lợi ích của nhân loại, vượt qua mọi chia rẽ trên thế giới. Ngài Putin có khả năng thực hiện tầm nhìn này chỉ với một nét bút và đã đến lúc làm như vậy".