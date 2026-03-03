Đệ nhất phu nhân Mỹ lần đầu chủ trì họp Hội đồng Bảo an

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump (Ảnh: Reuters).

Văn phòng của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump cho biết mục tiêu của bà khi chủ trì cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là nhấn mạnh giáo dục như một cách thúc đẩy lòng khoan dung và hòa bình thế giới tại cuộc họp mang tên “Trẻ em, Công nghệ và Giáo dục trong Xung đột”.

Trong tuyên bố trước Hội đồng Bảo an, bà Melania nói: “Mỹ sát cánh cùng tất cả trẻ em trên toàn thế giới. Tôi hy vọng hòa bình sẽ sớm đến với các em”.

Đây là lần đầu tiên phu nhân của một nguyên thủ đương nhiệm chủ trì một cuộc họp của cơ quan gồm 15 thành viên này chịu trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Sự kiện diễn ra sau khi Mỹ đảm nhận chức chủ tịch luân phiên hàng tháng của Hội đồng Bảo an.

Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric tuần trước nói việc để Đệ nhất phu nhân Melania Trump chủ trì cuộc họp cho thấy “tầm quan trọng mà Mỹ dành cho Hội đồng Bảo an và chủ đề được thảo luận”.

Đệ nhất phu nhân phần lớn tránh xuất hiện trước công chúng trong các nhiệm kỳ của ông Trump, nhưng trước đây bà từng ủng hộ các vấn đề liên quan đến trẻ em, bao gồm việc viết thư cho Tổng thống Nga Vladimir Putin vào năm 2025 kêu gọi hồi hương các trẻ em Ukraine bị đưa sang Nga trong thời gian chiến sự.