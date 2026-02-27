Đệ nhất phu nhân Mỹ chủ trì cuộc họp Hội đồng Bảo an

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump (Ảnh: AFP).

Văn phòng Nhà Trắng ngày 26/2 cho biết, Đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ chủ trì một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào ngày 2/3 khi Mỹ đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên hàng tháng.

Bà sẽ nhấn mạnh vai trò của giáo dục như một cách thúc đẩy sự khoan dung và hòa bình thế giới trong bài phát biểu tại cuộc họp mang chủ đề “Trẻ em, Công nghệ và Giáo dục trong Xung đột”.

Một người phát ngôn Liên hợp quốc cho biết đây sẽ là lần đầu tiên phu nhân của một nguyên thủ đương nhiệm chủ trì cuộc họp của Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên.

Hội đồng Bảo an là cơ quan của Liên hợp quốc chịu trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, đồng thời có quyền đưa ra các quyết định mang tính ràng buộc pháp lý.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từ nhiệm kỳ đầu tiên đã công khai chỉ trích Liên hợp quốc, cho rằng tổ chức 193 thành viên này cần cải tổ.

Khi được hỏi trong cuộc họp báo thường kỳ liệu sự xuất hiện của bà Melania Trump có phải là tín hiệu tích cực cho quan hệ Mỹ - Liên hợp quốc hay không, người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết điều đó cho thấy “tầm quan trọng mà Mỹ dành cho Hội đồng Bảo an và cho chủ đề được thảo luận”.

Đệ nhất phu nhân Melania phần lớn tránh xuất hiện trước công chúng trong các nhiệm kỳ của ông Trump, nhưng trước đây từng vận động cho các vấn đề liên quan đến trẻ em, trong đó có việc viết thư cho Tổng thống Nga Vladimir Putin năm 2025 kêu gọi hồi hương các trẻ em Ukraine.

Bà cũng là nhân vật chính và nhà sản xuất điều hành của một bộ phim tài liệu kinh phí lớn được phát hành vào tháng 1.

Tuần trước, Tổng thống Trump đã thể hiện giọng điệu hòa giải hơn với Liên hợp quốc tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình do ông thành lập nhằm giải quyết xung đột trên toàn cầu.

“Hội đồng Hòa bình gần như sẽ giám sát Liên hợp quốc và bảo đảm tổ chức này vận hành đúng cách. Chúng tôi sẽ củng cố Liên hợp quốc. Chúng tôi sẽ bảo đảm cơ sở vật chất của họ tốt.... Chúng tôi sẽ hỗ trợ họ về tài chính”, ông Trump nói ngày 19/2.