Tổng thống Donald Trump gặp sự cố thang cuốn ở Liên hợp quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania gặp sự cố thang cuốn ở trụ sở Liên hợp quốc (Ảnh: MSNBC).

Truyền thông Mỹ đăng tải đoạn video ghi lại khoảnh khắc chiếc thang cuốn ở sảnh vào trụ sở Liên hợp quốc tại New York bất ngờ dừng lại ngay khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania bước lên.

Khi đó, bà Melania đứng ngay phía trước Tổng thống Trump và mang giày cao gót, bà đã khựng người về phía trước khi thang dừng lại đột ngột. Mặc dù thang cuốn bên cạnh vẫn hoạt động bình thường, họ đã chọn đi bộ lên những bậc thang đứng yên của chiếc thang bị trục trặc.

Tổng thống Trump gặp sự cố thang cuốn ở trụ sở Liên hợp quốc (Video: AP)

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X sau đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã gay gắt cho rằng nếu có nhân viên Liên hợp quốc nào cố tình dừng thang cuốn để gây khó dễ thì “họ cần bị sa thải và điều tra ngay lập tức”.

Trước đó, báo The Times (Anh) đưa tin một số nhân viên Liên hợp quốc đã đùa rằng có thể tắt thang máy và thang cuốn nhân dịp Tổng thống Trump tới, với lý do “hết tiền”, và buộc ông phải đi bộ lên cầu thang.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, Tổng thống Trump đã loại bỏ khoảng 1 tỷ USD trong ngân sách dành cho Liên hợp quốc. Đây được xem là một phần trong chính sách thắt chặt đóng góp tài chính và thể hiện quan điểm chỉ trích lâu nay của ông đối với tổ chức quốc tế này.

Tuy nhiên, một quan chức Liên hợp quốc cho biết sự cố xảy ra do một thành viên trong đoàn tháp tùng của Tổng thống Trump vô tình bấm cần gạt dừng khẩn cấp.

“Cơ chế an toàn đã vô tình bị kích hoạt bởi một người đi trước Tổng thống trên thang cuốn. Thang đã được khởi động lại ngay lập tức và hiện vẫn hoạt động bình thường”, người phát ngôn Liên hợp quốc Farhan Aziz Haq nói.

Trong bài phát biểu tại Liên hợp quốc sau đó, ông Trump đề cập đến sự cố này cùng chiếc máy nhắc chữ bị hỏng. “Những gì tôi nhận được chỉ là một chiếc thang cuốn hỏng và một máy nhắc chữ hỏng”, ông Trump nói.

Chủ nhân Nhà Trắng cho rằng đây là minh chứng cho “chất lượng kém” của trụ sở. Ông Trump nhắc lại việc từng đề xuất nhận thầu cải tạo trụ sở Liên hợp quốc từ năm 2005 với giá 500 triệu USD để “làm đẹp và hiệu quả hơn”, nhưng bị bác bỏ để chọn “một phương án tốn kém hơn nhiều mà lại tạo ra sản phẩm kém hơn”.

Trong gần một giờ phát biểu, Tổng thống Mỹ chỉ trích Liên hợp quốc không giải quyết được các cuộc xung đột. Theo ông, Liên hợp quốc “có tiềm năng to lớn” nhưng chưa phát huy được.

Ông Trump nhắc lại quan điểm hoài nghi biến đổi khí hậu, đồng thời cáo buộc nhiều quốc gia thành viên đang bị “tàn phá” bởi vấn đề nhập cư. Tổng thống Mỹ kêu gọi Liên hợp quốc tin tưởng vào tầm nhìn chính sách của mình.

Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 đã khai mạc vào ngày 22/9 với sự tham gia của khoảng 150 nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ và đại diện cấp cao của nhiều quốc gia thành viên, cùng nhiều lãnh đạo các tổ chức quốc tế và khu vực.