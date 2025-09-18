Đằng sau việc con trai Chủ tịch Samsung thôi quốc tịch Mỹ để nhập ngũ

Binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ tham gia một hoạt động diễn tập hồi năm 2024 (Ảnh minh họa: Yonhap).

Tại Hàn Quốc, nhiều nam thanh niên cố gắng hoàn thành sớm nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Nhưng ngày càng có nhiều người thừa kế chaebol (các tập đoàn kinh tế quyền lực) lại chọn con đường ngược lại.

Trường hợp mới nhất là anh Lee Jee-ho, con trai cả 24 tuổi của Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Jae-yong.

Ngày 15/9, anh nhập học Học viện Hải quân Hàn Quốc với tư cách ứng viên sĩ quan, bắt đầu 39 tháng nghĩa vụ quân sự, gần gấp đôi so với khoảng thời gian 18-21 tháng mà lính nghĩa vụ thông thường phục vụ.

Để làm điều này, anh cũng từ bỏ quốc tịch thứ hai - quốc tịch Mỹ - mà mình có từ khi sinh ra tại New York năm 2000. Động thái này thu hút sự chú ý tại Hàn Quốc.

Truyền thông địa phương mô tả đó là hành động “trách nhiệm”, trong khi nhiều người cho rằng đây là sự "hy sinh hiếm thấy" của người thừa kế gia tộc giàu có hàng đầu đất nước.

“Không dễ gì từ bỏ quốc tịch Mỹ và cam kết phục vụ 3 năm rưỡi. Đặc biệt khi đó lại là con trai trưởng của một gia đình chaebol hàng đầu", một người viết.

Nếu cần 18 tháng làm lính nghĩa vụ là đủ, vì sao nhiều người thừa kế của các tập đoàn chaebol chọn hơn 3 năm sĩ quan?

Theo các chuyên gia, con đường sĩ quan giúp những “thái tử chaebol” xây dựng hình ảnh lãnh đạo, phẩm chất được kỳ vọng ở những người thừa kế tập đoàn.

Vai trò sĩ quan hoàn toàn khác với lính nghĩa vụ thông thường. Họ phụ trách hoạch định, ra quyết định, những phẩm chất phù hợp với hình ảnh lãnh đạo mà các tập đoàn muốn thể hiện.

Giáo sư Hwang Yong-sik (Đại học Sejong) đồng tình rằng, khi những người thừa kế chaebol phục vụ minh bạch trong quân đội, đặc biệt, phục vụ với tư cách sĩ quan càng củng cố hình ảnh lãnh đạo của họ.

Một bài báo gần đây trên Chosun Ilbo cũng lưu ý rằng việc phục vụ trong Hải quân hoặc Không quân với vai trò sĩ quan có thể mang lại mạng lưới quốc tế mà khó có thể xây dựng bằng cách khác.

Ví dụ, Chung Ki-sun, Phó Chủ tịch HD Hyundai, từng là sĩ quan huấn luyện dự bị của Lục quân, đến nay vẫn duy trì quan hệ với các đồng đội cũ và đến thăm Học viện Hải quân Mỹ. Với HD Hyundai, một tập đoàn đóng tàu lớn, những mối liên hệ này đặc biệt hữu ích.

Ngoài ra, sĩ quan phiên dịch thường có cơ hội tham dự các cuộc họp cấp cao và tiếp xúc trực tiếp với nhân vật quốc tế. Ví dụ, năm 2009, Kim Dong-kwan, Phó Chủ tịch Hanwha, từng gây chú ý khi là sĩ quan phiên dịch trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Chung Un-chan và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates.

Một cựu sĩ quan phiên dịch Không quân họ Hwang cho biết: “Ở vị trí này, bạn làm việc sát với chỉ huy, có thể trực tiếp quan sát và học hỏi cách lãnh đạo".

Anh Lee Jee-ho, con trai Chủ tịch Samsung, không phải trường hợp duy nhất. Ngày càng nhiều người thừa kế chaebol chọn con đường sĩ quan dài hơn thay vì nhập ngũ ngắn hạn.

Ở tập đoàn Hanwha, với mối quan hệ sâu rộng trong lĩnh vực quốc phòng và hàng không vũ trụ, việc này gần như trở thành truyền thống.

Ông Kim Dong-kwan, người tốt nghiệp Harvard, từng phục vụ 39 tháng với tư cách sĩ quan phiên dịch Không quân. Em trai ông, Kim Dong-won, nay là CEO Hanwha Life Insurance, cũng theo con đường tương tự.

Tại Dongkuk Steel, Chủ tịch Chang Sae-joo hoàn thành nghĩa vụ sĩ quan dự bị, trong khi anh trai tốt nghiệp Học viện Quân sự Hàn Quốc và phục vụ cả thập kỷ với tư cách sĩ quan.