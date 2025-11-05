Đảng Dân chủ thắng lớn tại các cuộc bầu cử địa phương ở Mỹ

Ứng viên đảng Dân chủ, bà Abigail Spanberger, trở thành nữ Thống đốc đầu tiên bang Virginia sau chiến thắng bầu cử ngày 4/11 (Ảnh: Getty).

Các cuộc bầu cử Thị trưởng thành phố New York, Thống đốc bang New Jersey và bang Virginia đã công bố kết quả kiểm phiếu sơ bộ tối 4/11 giờ địa phương. Theo các nguồn tin, tại các cuộc bầu cử này, các ứng viên Dân chủ đều giành chiến thắng áp đảo.

Trong đó, cựu Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Abigail Spanberger đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thống đốc bang Virginia, trở thành nữ Thống đốc đầu tiên của bang sau khi dễ dàng đánh bại Phó Thống đốc của đảng Cộng hòa Winsome Earle-Sears. Bà Spanberger giành được 56,5% số phiếu bầu, vượt xa đối thủ Cộng hoà, người giành có 43,2%.

Trong khi đó, bà Ghazala Hashmi của đảng Dân chủ trở thành người phụ nữ Hồi giáo đầu tiên được bầu vào chức vụ cấp bang tại Mỹ, giữ vị trí phó thống đốc.

Tại New York, ứng viên đảng Dân chủ Zohran Mamdani, 34 tuổi, gây chú ý khi đối đầu vị chính trị gia kỳ cựu, thống đốc Andrew Cuomo, 67 tuổi.

Kết quả cuối cùng cho thấy, chính trị gia trẻ tuổi Madani đã giành chiến thắng với 50,5% số phiếu, qua đó trở thành tân Thị trưởng New York. Ông Mamdani tạo nên lịch sử khi trở thành thị trưởng người Hồi giáo đầu tiên của thành phố và là người trẻ nhất trong hơn một thế kỷ.

Trong khi đó tại bang New Jersey, với 78% số phiếu được kiểm, ứng viên đảng Dân chủ Mikie Sherrill cũng đã giành thắng lợi với 56,5% số phiếu bầu. Chiến thắng của bà Sherrill được đánh giá là không nhiều bất ngờ bởi New Jersey vốn là địa bàn truyền thống của đảng Dân chủ.

Tại bang Pennsylvania, đảng Dân chủ bảo vệ thành công thế đa số trong Tòa án Tối cao, ngăn chặn nỗ lực của đảng Cộng hòa nhằm thay đổi cán cân quyền lực, giúp củng cố vị thế của đảng Dân chủ trong lĩnh vực tư pháp.

Theo các chuyên gia, những chiến thắng này được cho là có vai trò quan trọng cho đảng Dân chủ trước thềm cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ vào năm 2026.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama của đảng Dân chủ chúc mừng chiến thắng quan trọng của đảng trong cuộc bầu cử lần này. “Xin chúc mừng tất cả các ứng viên Dân chủ đã giành chiến thắng tối nay. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm”, ông Obama viết trên X.

Trong khi đó, Thống đốc đảng Dân chủ bang California Gavin Newsom tuyên bố tự tin rằng đảng này đang "trên đà vươn lên".

Nói về kết quả bầu cử lần này, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh: "Cái tên Trump không có trên lá phiếu, và chính phủ đóng cửa, là 2 lý do đảng Cộng hòa thất bại trong các cuộc bầu cử đêm nay, theo các nhà thăm dò".