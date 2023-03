Dân quân thân Iran tại Syria cảnh báo tiếp tục tấn công căn cứ Mỹ

Binh sĩ Mỹ di chuyển trên xe bọc thép kháng mìn tại Syria vào năm 2019 (Ảnh: AFP).

Trong một thông báo được đăng tải trực tuyến hôm 24/3 theo giờ địa phương, lực lượng dân quân thân Iran tại Syria tuyên bố có đủ phương tiện để tiến hành đáp trả sau khi quân đội Mỹ tấn công các căn cứ của lực lượng này trong vòng 24 giờ qua.

"Chúng tôi có đủ năng lực để đáp trả nếu các căn cứ và lực lượng của chúng tôi ở Syria bị tập kích", thông báo trên viết.

Lực lượng dân quân thân Iran tại Syria đồng thời thừa nhận các cuộc tập kích của Mỹ đã khiến nhiều binh sĩ thiệt mạng và bị thương. Tuy nhiên, quốc tịch của các binh sĩ này đã không được tiết lộ.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảnh báo Iran không tiếp tục hỗ trợ lực lượng dân quân tại Syria.

"Đừng phạm sai lầm: Mỹ không muốn lao vào một cuộc đối đầu với Iran, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ để đáp trả mạnh mẽ nhằm bảo vệ người dân của mình", Tổng thống Biden nói với các phóng viên nhân chuyến thăm Canada hôm 24/3.

Khi được hỏi liệu Washington D.C có tiến hành các hành động trả đũa Iran trong thời gian tới, ông Biden nhấn mạnh "Mỹ sẽ không dừng lại".

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại thủ đô Ottawa hôm 24/3 (Ảnh: Reuters).

Hôm 23/4, Mỹ cáo buộc các nhóm dân quân có liên kết với lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiến hành một vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào căn cứ của Mỹ gần thành phố Hasakah. Vụ tấn công này đã khiến một nhà thầu quốc phòng thiệt mạng và 6 người khác (trong đó có 5 binh sĩ) bị thương.

Quân đội Mỹ sau đó đã điều động các tiêm kích F-15 để không kích đáp trả. Theo một số nguồn tin, các cuộc không kích của Mỹ đã khiến 8 dân quân thân Iran tại Syria thiệt mạng.

Kênh truyền hình nhà nước Press TV của Iran sau đó khẳng định không có người Iran nào thiệt mạng sau các vụ tấn công đáp trả của Mỹ, đồng thời cáo buộc Mỹ đã đánh trúng một trung tâm phát triển nông thôn cùng một kho ngũ cốc thay vì các căn cứ của lực lượng dân quân Syria.

Hiện Mỹ đang duy trì khoảng 900 binh sĩ tại Syria nhằm ngăn chặn sự trỗi dậy của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cũng như hỗ trợ đảm bảo an ninh cho các đồng minh trong khu vực. Các căn cứ của Mỹ tại Syria đã thường xuyên trở thành mục tiêu của các vụ tập kích quy mô nhỏ của IS và các nhóm dân quân thân Iran tại Syria.