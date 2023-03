Căn cứ quân sự của Mỹ tại Syria tiếp tục bị tập kích

Các binh sĩ Mỹ bên cạnh xe bọc thép chở quân tại Syria (Ảnh: CBS News).

Trong một tuyên bố hôm 24/3, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby xác nhận một vụ tập kích bằng rocket đã diễn ra nhằm vào căn cứ của quân đội nước này tại khu vực miền Đông Syria.

Vụ tập kích được tiến hành sau khi quân đội Mỹ tiến hành không kích trả đũa các nhóm dân quân có liên kết với lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trong khu vực.

Trước đó, Mỹ cáo buộc nhóm này đã tiến hành một vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào căn cứ của Mỹ gần thành phố Hasakah hôm 23/4. Vụ tấn công này đã khiến một nhà thầu quốc phòng thiệt mạng và 6 người khác (trong đó có 5 binh sĩ) bị thương.

"Theo chỉ đạo của Tổng thống Biden, tôi đã ủy quyền cho các lực lượng của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tiến hành các cuộc không kích vào tối nay nhằm vào các cơ sở của các nhóm liên kết với IRGC ở miền Đông Syria. Các cuộc không kích được tiến hành để đáp trả cuộc tấn công ngày hôm nay cũng như một loạt các cuộc tấn công gần đây do các nhóm liên kết với IRGC thực hiện", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết.

Theo một số nguồn tin, các cuộc không kích bằng tiêm kích F-15 của Mỹ đã khiến 8 dân quân thân Iran tại Syria thiệt mạng.

Hiện Mỹ đang duy trì khoảng 900 binh sĩ tại Syria nhằm ngăn chặn sự trỗi dậy của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cũng như hỗ trợ đảm bảo an ninh cho các đồng minh trong khu vực. Các căn cứ của Mỹ tại Syria đã thường xuyên trở thành mục tiêu của các vụ tập kích quy mô nhỏ của IS và các nhóm dân quân thân Iran tại Syria.