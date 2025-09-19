Nga cảnh báo Đan Mạch việc triển khai tổ hợp tên lửa gần vùng chiến lược

Đại sứ Nga tại Đan Mạch Vladimir Barbin (Ảnh: Tass).

Đại sứ Nga tại Đan Mạch Vladimir Barbin ngày 18/9 cáo buộc Copenhagen sử dụng đảo Bornholm để đe dọa an ninh của Nga, đặc biệt là khu vực Kaliningrad, sau khi quyết định triển khai một trung đoàn thường trực và một tổ hợp tên lửa chống hạm di động tại đây.

"Bornholm vẫn là một hòn đảo hòa bình trong nhiều năm và ngay cả trong Chiến tranh Lạnh, nơi đây cũng không phải là nơi chuẩn bị cho hoạt động quân sự, mà góp phần vào sự ổn định ở khu vực Biển Baltic. Tuy nhiên, hiện nay, hòn đảo này đang bị Đan Mạch sử dụng để tạo ra các mối đe dọa đối với an ninh của Nga, bao gồm khu vực Kaliningrad", ông Barbin nói.

Nhà ngoại giao Nga cho biết Moscow đã chú ý tới các động thái của Đan Mạch, một thành viên của liên minh quân sự NATO.

Khu vực Kaliningrad, nằm giữa Ba Lan và Lithuania, đóng vai trò then chốt trong chiến lược phòng thủ của Nga ở phía Tây. Khu vực này được xem là "lá chắn quân sự" có khả năng kiểm soát các khu vực quan trọng trên Biển Baltic.

Kaliningrad, có diện tích nhỏ hơn hầu hết các khu vực khác của Nga, được bao quanh bởi các nước NATO, khiến việc phòng thủ trở nên khó khăn.

Sự quan tâm của NATO đối với Kaliningrad gắn liền với vị trí chiến lược của khu vực này. Nơi đây được coi là một địa điểm tập kết tiềm năng để răn đe liên minh, nhưng cũng là một mục tiêu dễ bị tấn công.

Vị trí đảo Bornholm của Đan Mạch và vùng Kaliningrad của Nga (Ảnh: The Conversation).

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ngày 17/9 tuyên bố Đan Mạch sẽ mua vũ khí chính xác tầm xa do lo ngại mối đe dọa từ Nga đối với an ninh Đan Mạch và châu Âu

Thủ tướng Đan Mạch nhấn mạnh hiện không có mối đe dọa tấn công nào ngay lập tức nhắm vào Đan Mạch, đồng thời cho biết vũ khí này nhằm mục đích răn đe chứ không phải để phát động một cuộc chiến tranh tấn công.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cho biết các loại vũ khí mà nước này định mua có thể bao gồm máy bay không người lái và tên lửa có khả năng tấn công lãnh thổ đối phương. Tổng giá trị mua sắm không được tiết lộ.

Đại sứ Nga tại Đan Mạch Vladimir Barbin chỉ trích quyết định của Copenhagen.

"Từ giờ trở đi, chúng tôi phải giả định rằng Đan Mạch không chỉ đang cân nhắc khả năng đối đầu quân sự trực tiếp với Nga mà còn đang chuẩn bị cho kịch bản như vậy", Đại sứ Barbin nói.

Tuần trước, Đan Mạch tuyên bố sẽ thực hiện giao dịch mua sắm vũ khí lớn nhất từ ​​trước đến nay, mua thêm các hệ thống phòng không mặt đất trị giá 58 tỷ crown Đan Mạch (9,11 tỷ USD).

Đan Mạch cho biết động thái này được liên minh yêu cầu và sẽ góp phần vào mục tiêu của châu Âu là đảm bảo khả năng tự vệ vào năm 2030.

Kể từ khi trở lại nắm quyền vào tháng 1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây áp lực buộc các thành viên NATO phải chịu trách nhiệm lớn hơn cho an ninh của chính họ và cho quốc phòng của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Đan Mạch lưu ý rằng cuộc chiến Nga - Ukraine cho thấy tầm quan trọng của cả hệ thống phòng không nhiều lớp và khả năng tấn công các mối đe dọa trên không của đối phương trước khi đối phương có cơ hội tấn công.

Đan Mạch là quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022, cung cấp máy bay chiến đấu F-16, pháo Caesar và xe tăng Leopard 1, đồng thời đầu tư mạnh vào ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine.