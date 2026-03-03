Khói bốc lên sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh tại tấn công (Ảnh cắt từ video).

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 3/3, Bộ Quốc phòng Ả rập Xê út cho biết: “Theo các đánh giá ban đầu, Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh đã bị 2 máy bay không người lái tấn công. Vụ tấn công đã gây ra một đám cháy nhỏ và thiệt hại vật chất ở mức hạn chế đối với tòa nhà”.

Trong khi đó, một số nguồn tin nói rằng, lực lượng phòng không Ả rập Xê út đã đánh chặn 4 máy bay không người lái nhắm vào Khu Ngoại giao của Riyadh trong vụ tấn công.

Đại sứ quán Mỹ tại Ả rập Xê út bị tấn công bằng UAV (Video: RT)

Theo lời các nhân chứng, họ đã nghe thấy một tiếng nổ lớn và thấy lửa bốc lên tại Đại sứ quán Mỹ ở Riyadh vào sáng sớm nay, trong đó một người nói đám cháy là nhỏ.

Khói đen được nhìn thấy bốc cao trên Khu Ngoại giao của Riyadh, nơi đặt trụ sở các phái đoàn nước ngoài.

Nguồn tin cho biết không có thương vong nào được ghi nhận, do tòa nhà không có người vào thời điểm sáng sớm.

Sau vụ việc, Đại sứ quán Mỹ đã ban hành thông báo “trú ẩn tại chỗ” vào sáng sớm 3/3 đối với công dân Mỹ tại Riyadh, Jeddah và Dhahran, đồng thời khuyến cáo họ tránh đến Đại sứ quán cho đến khi có thông báo mới do cơ sở này bị tấn công.

Không lâu sau vụ nổ ở Đại sứ quán Mỹ, các tiếng nổ tiếp tục dội lên ở trung tâm thủ đô của Ả rập Xê út. Một cư dân nói rằng họ “nghe thấy một tiếng nổ lớn và nhà cửa rung chuyển”.

Phản ứng về vụ việc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết công chúng sẽ sớm biết Mỹ sẽ đáp trả như thế nào với vụ tấn công nhằm vào Đại sứ quán Mỹ ở Riyadh và cái chết của các quân nhân Mỹ trong cuộc xung đột với Iran.

Tổng thống Mỹ cũng nói ông không cho rằng cần thiết triển khai bộ binh Mỹ trên thực địa tại Iran.

Vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Đại sứ quán Mỹ ở Riyadh diễn ra trong bối cảnh Iran đang tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các quốc gia Vùng Vịnh có đặt căn cứ của Mỹ, để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran từ ngày 28/2.

Các hoạt động đáp trả của Iran ảnh hưởng đến 10 quốc gia ở Trung Đông, khiến giao thông hàng không bị gián đoạn nghiêm trọng. Điều này khiến một số chính phủ đã khuyến cáo công dân của mình lập tức rời khỏi Trung Đông. Chính phủ Anh đã lên kế hoạch sẵn sàng hỗ trợ sơ tán công dân khỏi các nước Vùng Vịnh.

Cộng đồng quốc tế cũng kêu gọi các bên kiềm chế để tránh xung đột leo thang vượt tầm kiểm soát