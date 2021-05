Đài Loan cáo buộc Trung Quốc ngáng đường mua vắc xin Covid-19 vào phút chót

Dân trí Nhà lãnh đạo Đài Loan cáo buộc Bắc Kinh đã can thiệp để ngăn hòn đảo mua vắc xin Covid-19 của hãng dược Đức BioNTech.

Đài Loan đang đối mặt với làn sóng Covid-19 nghiêm trọng nhất từ trước đến nay (Ảnh: AFP).

"Đài Loan gần đạt được thỏa thuận với nhà máy của Đức, nhưng do sự can thiệp của Trung Quốc, chúng tôi vẫn chưa thể ký hợp đồng", nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn nói trong một cuộc họp của đảng Dân Tiến hôm 26/5.

Bà Thái Anh Văn cho biết trước đó, Đài Loan đã đặt hàng "suôn sẻ" lô vắc xin Covid-19 của AstraZeneca (Anh) và Moderna (Mỹ).

Đây là lần đầu tiên Đài Loan công khai cáo buộc Bắc Kinh ngăn chặn một thỏa thuận vắc xin với BioNTech.

Khi được yêu cầu bình luận về vấn đề này, hãng dược BioNTech của Đức cho biết: "Chúng tôi thường không bình luận về các cuộc thảo luận đang diễn ra liên quan tới việc cung cấp vắc xin".

Tập đoàn dược phẩm Fosun Thượng Hải đã ký một thỏa thuận với BioNTech vào năm ngoái để cung cấp vắc xin sử dụng công nghệ mRNA cho Trung Quốc đại lục. Tới tháng 3, BioNTech đã đề nghị cung cấp một số liều vắc xin này cho Đài Loan. Theo thỏa thuận, Fosun được độc quyền phát triển và thương mại hóa vắc xin này ở Trung Quốc đại lục, Hong Kong, Ma Cao và Đài Loan.

Đài Loan đã ghi nhận 635 ca nhiễm virus mới và 11 ca tử vong trong ngày 26/5, trong bối cảnh các nhà chức trách của hòn đảo vẫn đang tìm kiếm hơn 300 người có kết quả xét nghiệm dương tính tại bệnh viện nhưng đã mất tích, sau khi phát hiện thông tin liên lạc mà họ cung cấp là giả mạo.

Số ca nhiễm tăng đột biến khiến chính quyền Đài Loan phải khẩn trương tìm nguồn cung vắc xin và họ đã kêu gọi sự hỗ trợ từ cả các nhà sản xuất vắc xin và Mỹ. Đài Loan vốn được coi là một trong những "thành trì" chống dịch tốt nhất thế giới, tuy nhiên, chương trình tiêm chủng vắc xin tại hòn đảo này lại khá chậm trễ.

Đài Loan, hòn đảo có khoảng 23 triệu dân, cho đến nay đã nhận được 700.000 liều vắc xin AstraZeneca thông qua Sáng kiến chia sẻ vắc xin Covax, và chưa đến 1% người dân của hòn đảo đã được tiêm chủng. Đài Loan vẫn chưa nhận được bất kỳ liều vắc xin nào đặt hàng từ Moderna.

Tại một cuộc họp báo ngày 26/5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên không bình luận về tuyên bố của nhà lãnh đạo Đài Loan, nhưng khẳng định các kênh để Đài Loan có được vắc xin từ đại lục "không bị cản trở".

Trong khi đó, phát ngôn viên Văn phòng phụ trách Các vấn đề Đài Loan của Bắc Kinh Zhu Fenglian cho biết hai tổ chức phi chính phủ ở Thượng Hải và Giang Tô đã đồng ý tài trợ một lô vắc xin cho Đài Loan. Bà Zhu cũng chỉ trích Đài Loan vì không chấp nhận viện trợ từ Bắc Kinh.

Đài Loan nhiều lần thể hiện rằng họ không tin tưởng vào vắc xin của Trung Quốc và tức giận bởi việc Bắc Kinh luôn tìm cách cản trở hòn đảo tiếp cận Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). WHO đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho một loại vắc xin do công ty nhà nước Trung Quốc Sinopharm sản xuất.

"Bạn có muốn vắc xin của Trung Quốc từng được WHO công nhận hay không? Bạn sẽ nghe theo hay phớt lờ ý muốn sử dụng vắc xin Trung Quốc của người dân Đài Loan?", bà Zhu cho biết.

Mỹ và nhóm 7 quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất thế giới đã kêu gọi WHO mời Đài Loan tham gia cuộc họp của Đại hội đồng Y tế thế giới (WHA) với tư cách quan sát viên, nhưng Bắc Kinh đã phản đối nỗ lực này. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời và tuyên bố sẵn sàng sáp nhập bằng mọi giá, kể cả bằng vũ lực.

