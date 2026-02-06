Iran nâng cấp tên lửa, thay đổi học thuyết quân sự giữa lúc căng thẳng

Một tấm biển in hình các tên lửa đạn đạo trong biên chế của quân đội Iran tại Tehran (Ảnh: AFP).

Phát biểu hôm 5/2 trong chuyến thăm một cơ sở tên lửa ngầm của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Abdolrahim Mousavi, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, cho biết: “Bằng việc nâng cấp tên lửa đạn đạo trên mọi phương diện kỹ thuật, Iran đã có thể tăng cường sức mạnh răn đe của mình”.

Ông trực tiếp liên hệ sự chuyển hướng chiến lược này với “cuộc chiến kéo dài 12 ngày” vào tháng 6/2025, khi lực lượng Mỹ và Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.

“Chúng tôi đã thay đổi học thuyết quân sự từ phòng thủ sang tấn công bằng cách áp dụng chính sách chiến tranh phi đối xứng và phản ứng nghiền nát đối phương”. vị chỉ huy này nói.

Trong một diễn biến khác, kênh Press TV của Iran đưa tin, “một trong những tên lửa đạn đạo tầm xa tiên tiến nhất của nước này,” Khorramshahr-4, đã được triển khai tại một trong các căn cứ tên lửa ngầm của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Tên lửa này có tầm bắn khoảng 2.000km và có khả năng mang đầu đạn nặng 1,5 tấn.

Mỹ đã gây sức ép buộc Iran chấp nhận giới hạn tầm bắn tên lửa ở mức thấp hơn nhiều.

Các động thái trên diễn ra sau khi Mỹ tăng cường hiện diện quân sự quy mô lớn tại khu vực.

Trong những tuần gần đây, Washington đã triển khai cụm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng các hệ thống phòng không bổ sung tới Trung Đông, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ có thêm các hành động tiếp theo.

Các quan chức Iran cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ cũng sẽ dẫn tới sự trả đũa ngay lập tức, trong đó “không một người Mỹ nào có thể an toàn”, làm gia tăng nguy cơ bùng phát một cuộc chiến khu vực rộng lớn hơn.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mô tả tình hình là cực kỳ nguy hiểm, cho rằng Trung Đông giống như một bãi mìn đang chờ một phản ứng dây chuyền, có thể bị kích hoạt bởi sự leo thang giữa Mỹ và Iran.

Ông cho biết Moscow, một đối tác thân cận của Tehran, sẵn sàng đóng vai trò mang tính xây dựng nếu Mỹ và Iran có thể tìm ra con đường ngoại giao. Nga đã nhiều lần nhắc lại đề xuất đưa uranium đã được làm giàu ra khỏi Iran nhằm giúp hạ nhiệt căng thẳng hạt nhân.

Bất chấp những phát ngôn mang tính đối đầu giữa Washington và Tehran, các kênh ngoại giao vẫn đang được duy trì khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 3/2 phát tín hiệu sẵn sàng đối thoại với Mỹ, với điều kiện các cuộc đàm phán phải “không có đe dọa và những đòi hỏi vô lý”.

Các nhà ngoại giao Iran và Mỹ dự kiến sẽ gặp nhau tại Oman vào hôm nay 6/2 để thảo luận về chương trình hạt nhân của Tehran, đánh dấu cuộc tiếp xúc cấp cao đầu tiên kể từ tháng 4 năm ngoái.

Nhà Trắng hôm qua cho biết ngoại giao là lựa chọn hàng đầu của Tổng thống Trump trong việc xử lý vấn đề Iran và ông sẽ chờ xem liệu có thể đạt được một thỏa thuận tại các cuộc đàm phán có tính chất quyết định hay không. Nhà Trắng cũng cảnh báo, Tổng thống vẫn để ngỏ các phương án quân sự.

Trước đó, Mỹ nhấn mạnh họ muốn các cuộc thảo luận bao gồm cả kho tên lửa của Iran và những vấn đề khác, trong khi Tehran khẳng định chỉ tập trung duy nhất vào chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Hiện chưa rõ liệu bất đồng đó đã được giải quyết hay chưa.

“Ngoại giao của Tổng thống luôn là lựa chọn đầu tiên của ông khi xử lý quan hệ với các quốc gia trên toàn thế giới, dù là đồng minh hay đối thủ”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói.

Bà nhắc lại lập trường của ông Trump rằng “năng lực hạt nhân bằng không là điều Tổng thống đã nói rất rõ ràng” trong các yêu cầu đối với Iran.