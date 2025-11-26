Cựu Tổng thống Brazil bị đề nghị thụ án 27 năm tù

Cựu Tổng thống Jair Bolsonaro (Ảnh: AFP).

Tòa án Tối cao Brazil hôm 25/11 yêu cầu cựu Tổng thống Jair Bolsonaro bắt đầu chấp hành án tù hơn 27 năm vì âm mưu đảo chính năm 2022, theo một tài liệu của tòa án.

Thẩm phán Tòa án Tối cao Brazil Alexandre de Moraes đã ra lệnh giam giữ cựu Tổng thống Jair Bolsonaro tại trụ sở Cảnh sát Liên bang Brazil ở Brasília, nơi ông bị tạm giữ từ cuối tuần trước sau khi ông phá thiết bị theo dõi đeo ở cổ chân.

Ông Bolsonaro bị kết án vào tháng 9, với mức phạt 27 năm 3 tháng tù vì âm mưu đảo chính sau khi thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2022 trước ứng viên cánh tả Luiz Inacio Lula da Silva.

Tòa án Tối cao Brazil chính thức kết thúc vụ án âm mưu đảo chính của ông Bolsonaro, tuyên bố rằng mọi kháng cáo đã bị sử dụng hết và phán quyết kết tội đã có hiệu lực cuối cùng. Tòa đã bác kháng cáo của ông trong tháng này.

Một trong các luật sư của ông, Celso Vilardi, nói với báo Folha de S. Paulo rằng tòa án đã vội vàng trong việc kết luận vụ án và lẽ ra phải cho phép thêm thời gian để kháng cáo.

Trước khi bị bắt cuối tuần trước, ông Bolsonaro đã trải qua hơn 100 ngày bị quản thúc tại gia ở Brasília trong một vụ án khác liên quan đến cáo buộc ông đề nghị Mỹ can thiệp nhằm ngăn cản việc truy tố ông.

Trong phiên điều trần hôm 23/11, ông Bolsonaro phủ nhận có ý định bỏ trốn, nói rằng ông nghĩ thiết bị theo dõi đã bị gài thiết bị nghe lén do tác dụng của các loại thuốc chống co giật được kê đơn bởi nhiều bác sĩ khác nhau.