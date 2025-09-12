Cựu Tổng thống Brazil bị tuyên án hơn 27 năm tù

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro (Ảnh: Reuters).

Truyền thông quốc tế đưa tin, 4 trong số 5 thẩm phán của Tòa án Tối cao Brazil ngày 11/9 đã tuyên bố cựu Tổng thống Jair Bolsonaro phạm tội với cả 5 cáo buộc, trong đó có lập kế hoạch đảo chính, tìm cách xóa bỏ trật tự dân chủ của Brazil bằng vũ lực, phá hoại tài sản công được bảo vệ.

Theo cáo trạng, âm mưu đảo chính của ông Bolsonaro bắt đầu từ năm 2021 với những nỗ lực làm suy yếu niềm tin của công chúng vào hệ thống bầu cử của Brazil.

Sau thất bại trong cuộc bầu cử năm 2022, ông Bolsonaro bị cáo buộc đã khuyến khích những người ủng hộ tập hợp tại thủ đô Brasilia, nơi họ xông vào và phá hoại 3 cơ quan quyền lực của quốc gia vào ngày 8/1/2023.

Ông Bolsonaro và các đồng bị cáo phủ nhận mọi sai phạm, và đội ngũ luật sư bào chữa vẫn có thể kháng cáo.