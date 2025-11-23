Brazil tạm giam cựu tổng thống bị nghi phá vòng giám sát để bỏ trốn

Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro (Ảnh: Reuters).

Động thái này diễn ra sau khi Tòa án Tối cao cáo buộc ông tìm cách phá vòng giám sát ở mắt cá chân và lên kế hoạch bỏ trốn.

Ông Bolsonaro, chính trị gia theo đường lối cực hữu, trước đó đã bị tuyên án 27 năm tù vì một âm mưu nhằm ngăn cản chính trị gia cánh tả Luiz Inacio Lula da Silva nhậm chức sau cuộc bầu cử năm 2022. Ông vẫn đang kháng cáo.

Thẩm phán Tòa án Tối cao Alexandre de Moraes cho biết việc tạm giam ông Bolsonaro là biện pháp phòng ngừa trong lúc các kháng cáo cuối cùng đang được xét xử, vì ông là “người có nguy cơ bỏ trốn rất cao”.

Ông Bolsonaro, người lãnh đạo Brazil từ năm 2019 đến 2022, bị áp dụng quản thúc tại gia từ tháng 8 và bị giới hạn trong một khu chung cư cao cấp ở thủ đô Brasilia.

Trong phán quyết, Thẩm phán Moraes nói rằng một buổi cầu nguyện dự kiến diễn ra trước khu chung cư, do Flavio Bolsonaro, con trai cả của ông, kêu gọi ngày 22/11, có thể gây hỗn loạn và tạo điều kiện thuận lợi cho việc bỏ trốn của cựu tổng thống.

Ông Flavio trước đó đã kêu gọi những người ủng hộ ông Bolsonaro hãy “chiến đấu vì đất nước của bạn”.

Thẩm phán cho biết đã có “nỗ lực phá” vòng giám sát mắt cá chân của ông Bolsonaro vào sáng sớm 22/11 như một phần của kế hoạch “đảm bảo thành công cho việc trốn chạy, được hỗ trợ bởi sự hỗn loạn gây ra từ cuộc biểu tình do con trai ông ta kêu gọi”.

Ông Bolsonaro đã được đưa đến một cơ sở của cảnh sát liên bang ở Brasilia, nơi các phạm nhân sẽ trải qua quá trình kiểm tra y tế trước khi chuyển vào buồng giam, theo một nguồn am hiểu vụ việc.

Đội ngũ pháp lý của ông Bolsonaro nói họ sẽ kháng cáo quyết định tạm giam, điều mà họ cho rằng “có thể gây nguy hiểm đến tính mạng ông” do sức khỏe yếu.

Ông Bolsonaro, 70 tuổi, từng bị một đối tượng đâm vào bụng năm 2018 khi vận động tranh cử và đã phải trải qua nhiều ca phẫu thuật. Ông cũng bị những cơn nấc kéo dài dữ dội đến mức ngất xỉu, theo các bác sĩ.