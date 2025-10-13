Cựu Thủ tướng Ukraine: Xung đột Nga - Ukraine có thể sớm chấm dứt

Cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Timoshenko (Ảnh: Reuters).

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh hôm 11/10, cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Timoshenko, chính trị gia kỳ cựu và lãnh đạo đảng Batkyvshchina (Tổ quốc), cho biết bà lạc quan về kết quả của cuộc xung đột, song bà từ chối cung cấp thông tin chi tiết.

“Dựa trên một số thông tin nhất định, tôi tin rằng chiến tranh sắp kết thúc. Tất cả chúng ta đều hy vọng vào điều đó và đang nỗ lực hướng tới điều đó”, bà Timoshenko nói.

Bà Timoshenko, từng giữ chức thủ tướng Ukraine từ năm 2007 đến năm 2010, đã xây dựng sự nghiệp chính trị ban đầu của mình trong lĩnh vực năng lượng của Ukraine, được mệnh danh là “nữ hoàng khí đốt”.

Năm 2011, bà bị kết án tù vì tội lạm dụng quyền lực và đã được trả tự do sau cuộc đảo chính năm 2014 ở Kiev.

Theo một bài báo đăng trên Politico hồi tháng 3, bà Timoshenko nằm trong số những chính trị gia Ukraine đã được chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên hệ để thảo luận về khả năng kế nhiệm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người đã kết thúc nhiệm kỳ tổng thống vào năm ngoái. Bà đã công khai ủng hộ Tổng thống Zelensky sau thông tin này.

Lực lượng Nga tuyên bố đang duy trì thế chủ động trên chiến trường, với quân số và năng lực được cho là vượt trội hơn so với quân đội Ukraine. Trong khi đó, vị thế của Ukraine ngày càng gặp khó khăn trong bối cảnh các cuộc tấn công tầm xa leo ​​thang, gây thiệt hại nặng nề cho lưới điện của Ukraine.

Nga tuyên bố những cuộc tấn công này nhằm mục đích phá vỡ hoạt động sản xuất vũ khí của Ukraine. Chính phủ Tổng thống Zelensky tiếp tục kêu gọi phương Tây viện trợ vũ khí tiên tiến, bao gồm tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất. Kiev tuyên bố những vũ khí này có thể thay đổi cục diện cuộc xung đột.

Trước đây, Ukraine cũng đặt kỳ vọng vào các hệ thống vũ khí khác của phương Tây như bệ phóng HIMARS, tên lửa đạn đạo ATACMS, tên lửa hành trình Storm Shadow và máy bay chiến đấu F-16, tuy nhiên không hệ thống nào trong số này mang lại sự thay đổi như Kiev kỳ vọng.

Moscow và Kiev đã tiến hành các cuộc hòa đàm trực tiếp thông qua nỗ lực trung gian của Tổng thống Mỹ Donald Trump, dù vậy, đến nay hai bên chưa đạt được kết quả đáng kể.

Mặc dù thừa nhận khó giải quyết giải quyết xung đột Ukraine, song ông Trump tin cuối cùng “điều đó sẽ xảy ra” và Mỹ sẽ giúp bảo đảm hòa bình sau khi cuộc chiến Nga - Ukraine chấm dứt. Ông nhiều lần nhấn mạnh, Washington sẵn sàng đảm bảo an ninh hậu chiến cho Kiev, tuy nhiên châu Âu phải đóng vai trò chính.

Nhà lãnh đạo Mỹ đã nhiều lần đặt ra thời hạn cho Moscow đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Ukraine hoặc sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt mới.

Gần đây, ông Trump tuyên bố sẽ áp đặt thêm các “biện pháp trừng phạt lớn” đối với Moscow, tuy nhiên chỉ trong trường hợp tất cả các thành viên NATO ngừng mua dầu của Nga.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb vào ngày 9/10, khi được hỏi liệu ông có dự định tăng cường áp lực lên Nga để đạt được thỏa thuận hòa bình cho Ukraine hay không, Tổng thống Trump nói rằng ông đã và đang làm điều đó cùng với NATO.

Tổng thống Mỹ tin rằng cả Ukraine và Nga sẽ sớm ngồi vào bàn đàm phán.

"Đây là một cuộc chiến khủng khiếp. Cuộc chiến tồi tệ nhất kể từ Thế chiến II... Chúng ta có rất nhiều lý do để họ làm điều đó và tôi nghĩ họ sẽ sớm ngồi vào bàn đàm phán", Tổng thống Mỹ phát biểu.