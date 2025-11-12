Cựu Thủ tướng Hàn Quốc bị bắt

Cựu Thủ tướng Hwang Kyo-ahn (Ảnh: Yonhap).

Cựu Thủ tướng Hwang, người từng phục vụ dưới thời cựu Tổng thống Park Geun-hye, đã đăng bài trên Facebook sau khi tình trạng thiết quân luật được ban bố vào ngày 3/12/2024 để kêu gọi xóa bỏ các lực lượng thân Triều Tiên và những người liên quan đến cáo buộc gian lận bầu cử.

Ông cũng kêu gọi bắt giữ Chủ tịch Quốc hội Woo Won-shik và lãnh đạo đảng Quyền lực Nhân dân khi đó là Han Dong-hoon.

Các điều tra viên thuộc nhóm của công tố viên đặc biệt Cho Eun-suk đã thực hiện lệnh bắt giữ ông Hwang tại nhà riêng ở phường Yongsan, thủ đô Seoul sau khi ông này phớt lờ 3 lệnh triệu tập thẩm vấn.

Nhóm của ông Cho Eun-suk được giao nhiệm vụ điều tra các cáo buộc khác nhau liên quan đến nỗ lực ban bố thiết quân luật của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol. Phạm vi điều tra bao gồm các cáo buộc đề xuất ban bố tình trạng thiết quân luật, chuẩn bị các cơ sở giam giữ, âm mưu hoặc giết người với mục đích dàn dựng nổi loạn và kích động nổi loạn.

Đội của công tố viên đặc biệt này cũng mở cuộc điều tra cựu Thủ tướng Hwang sau khi nhận được đơn khiếu nại liên quan từ một trang tin tức trực tuyến và đã nhiều lần cố gắng thực hiện lệnh khám xét nhà của ông.

Tuy nhiên, tất cả nỗ lực đều thất bại vì ông Hwang luôn đóng cửa.

Sau khi cựu Thủ tướng Hwang bị bắt giữ, các điều tra viên mới có thể khám xét nhà và thu giữ những gì liên quan.

Cùng ngày, một cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) Cho Tae-yong, người từng lãnh đạo cơ quan tình báo trong thời gian thiết quân luật được ban bố năm 2024, cũng đã bị bắt giữ với cáo buộc trốn tránh trách nhiệm, một tòa án ở Seoul cho biết.

Ông này bị cáo buộc phớt lờ nhiệm vụ của mình với tư cách là giám đốc cơ quan tình báo và gây nguy cơ hủy hoại bằng chứng, cùng các cáo buộc khác.