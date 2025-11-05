Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc ủng hộ đóng tàu ngầm hạt nhân nội địa

Bộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu-back phát biểu tại phiên họp toàn thể của Ủy ban Quốc phòng Quốc hội hôm 5/11 (Ảnh: Yonhap).

Bộ trưởng Ahn Gyu-back đưa ra phát biểu trên trong bối cảnh Hàn Quốc đang thúc đẩy việc sở hữu tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của mình.

Hồi tuần trước, Tổng thống Lee Jae-myung đã đề nghị người đồng cấp Mỹ Donald Trump cho phép Seoul đảm bảo nhiên liệu cho các tàu ngầm hạt nhân tại hội nghị thượng đỉnh song phương.

Ông Trump tuyên bố đã bật đèn xanh để Hàn Quốc đóng tàu ngầm hạt nhân thay vì loại tàu ngầm chạy bằng diesel mà ông gọi là "lỗi thời" và "kém linh hoạt" hơn nhiều.

Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời cho biết thêm rằng tàu ngầm này sẽ được đóng tại xưởng tàu của Hanhwa Ocean, một công ty đóng tàu lớn của Hàn Quốc. Và công ty này có cơ sở đóng tàu Philly Shipyard ở Philadelphia, bang Pennsylvania, Mỹ (trước đây thuộc sở hữu của Philadelphia Shipyard).

"Tôi tin rằng điều này là phù hợp vì chúng ta đã nghiên cứu và tích lũy công nghệ trong khoảng 30 năm qua", Bộ trưởng Ahn phát biểu với các nghị sĩ trong phiên họp toàn thể của Ủy ban quốc phòng Quốc hội, khi được nghị sĩ Yu Yong-weon thuộc đảng Quyền lực Nhân dân đối lập chính đặt câu hỏi liệu Hàn Quốc có nên tự sản xuất trong nước tàu ngầm hạt nhân như thế ​​này hay không.

Đề cập đến những lo ngại về năng lực đóng tàu ngầm hạt nhân của nhà máy đóng tàu tại Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cho hay, nhà máy này còn một số hạn chế về năng lực công nghệ, cơ sở vật chất và nhân sự.

Tuy nhiên, ông cho biết thêm vẫn chưa có cuộc đàm phán nào về địa điểm đóng tàu ngầm.

Khi được hỏi về việc liệu ông và người đồng cấp Mỹ có thảo luận về việc Seoul thúc đẩy việc giành lại Quyền kiểm soát hoạt động thời chiến (OPCON) từ Washington tại Hội nghị Tham vấn An ninh thường niên (SCM) ở Seoul vào ngày hôm trước hay không, Bộ trưởng Ahn nói "đã có tiến triển đáng kể".

"Tại các cuộc đàm phán, các bên tham gia đã thừa nhận năng lực dẫn đầu của quân đội Hàn Quốc và đã có những tiến triển đáng kể", ông nói.

Seoul - Washington đã và đang làm việc về việc chuyển giao OPCON "dựa trên các điều kiện", với các điều kiện bao gồm năng lực của Hàn Quốc trong việc chỉ huy lực lượng liên quân Hàn - Mỹ, năng lực tấn công và phòng không, cũng như môi trường an ninh khu vực thuận lợi cho việc chuyển giao này.

Bộ trưởng Ahn cho biết sẽ công bố một thông cáo chung về SCM mới nhất sau khi bản thông tin chung về thỏa thuận thuế quan vừa được hoàn tất gần đây giữa Seoul và Washington được công bố, đồng thời cho biết các nỗ lực phối hợp liên ngành trong chính phủ Mỹ có thể sẽ sớm kết thúc.

Bản thông tin về các cuộc đàm phán thương mại và an ninh song phương dự kiến ​​sẽ bao gồm chi tiết về việc Hàn Quốc mua vũ khí của Mỹ, ước tính trị giá 25 tỷ USD, trong 5 năm tới.