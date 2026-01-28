Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị tuyên án 20 tháng tù

Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee đến tòa án vào tháng 8/2025 (Ảnh: Reuters).

Đài YTN ngày 28/1 đưa tin tòa án đã tuyên án cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee mức phạt 1 năm 8 tháng tù giam vì vi phạm luật chống tham nhũng.

Các công tố viên đã đưa ra 3 cáo buộc đối với bà Kim, nhưng bà được tuyên bố vô tội ở hai cáo buộc.

Trước đó, bà Kim bị cáo buộc thao túng giá cổ phiếu. Cuộc điều tra cho thấy, do các hành vi này, cựu đệ nhất phu nhân được cho là đã thu lợi 810 triệu won (khoảng 564.000 USD). Tuy nhiên, tòa án đã tuyên bà vô tội đối với cáo buộc này.

Ngoài ra, công tố viên còn cáo buộc bà Kim không tuân thủ luật tài chính tranh cử do đã có các cuộc thăm dò miễn phí được tiến hành vì lợi ích của bà và chồng trước thềm bầu cử. Tòa án phán quyết rằng không có bằng chứng cho thấy bà vi phạm pháp luật trong vấn đề này.

Tuy nhiên, tòa án xác định bà Kim Keon Hee vi phạm luật chống tham nhũng vì đã nhận các món quà đắt tiền, bao gồm túi xách hàng hiệu và dây chuyền trị giá 80 triệu won (khoảng 56.000 USD) từ Giáo hội Thống nhất. Phán quyết này có thể được kháng cáo.

Công tố viên đã đề nghị mức án 15 năm tù đối với bà Kim. Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc đã bị giam giữ tại trại tạm giam từ tháng 8 năm ngoái.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc cả tổng thống và đệ nhất phu nhân đều bị tuyên án tù.

Trước đó, tòa án Hàn Quốc ngày 16/1 đã tuyên án cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol 5 năm tù giam với các tội danh.

Tòa án đã xác định ông Yoon phạm tội cản trở cơ quan chức năng thi hành lệnh bắt giữ đối với ông này liên quan tuyên bố thiết quân luật hồi tháng 12/2024.

Cựu Tổng thống Yoon cũng bị kết tội về các cáo buộc bao gồm làm giả giấy tờ chính thức và không tuân thủ quy trình pháp lý cần thiết để ban bố thiết quân luật.

Cựu Tổng thống Yoon đối mặt 8 phiên tòa khác nhau liên quan việc ban bố thiết quân luật năm 2024 và đây là phán quyết đầu tiên liên quan đến các cáo buộc hình sự mà ông phải đối mặt.

Vì vậy, ngoài bản án 5 năm tù vừa được tuyên cho phiên tòa xét xử cáo buộc cản trở tư pháp, ông Yoon còn phải đối mặt 7 phiên tòa khác.

Trong một vụ án riêng biệt trước đó, các công tố viên đề nghị mức án tử hình đối với cựu Tổng thống Yoon, với cáo buộc ông là đối tượng dẫn đầu cuộc nổi dậy liên quan đến việc ban bố thiết quân luật. Phiên tuyên án liên quan trực tiếp cáo buộc nổi dậy này dự kiến sẽ diễn ra ngày 19/2 tới.

Trong nội dung bản tuyên án, các công tố viên cũng tuyên bố cựu Tổng thống Yoon và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun đã cố tạo cớ để ban bố thiết quân luật. Dù việc áp đặt thiết quân luật chỉ kéo dài khoảng 6 giờ, nhưng vụ việc đã gây chấn động Hàn Quốc.

Trong phiên điều trần, ông Yoon phủ nhận mọi cáo buộc, cho rằng quyết định ban bố thiết quân luật nằm trong thẩm quyền của tổng thống. Ông cũng khẳng định động thái ban bố thiết quân luật nhằm cảnh báo về việc các đảng đối lập tìm cách cản trở hoạt động của chính phủ.