Cựu ca sĩ nhạc rap 35 tuổi tuyên thệ trở thành Thủ tướng Nepal

Tân Thủ tướng Nepal Balendra Shah (đeo kính râm) bế con gái trong lễ nhậm chức ngày 27/3 (Ảnh: Reuters).

Ông Shah, 35 tuổi, người xuất hiện tại lễ nhậm chức với quần bó, áo khoác đồng bộ, chiếc mũ vải Nepali màu đen đặc trưng và kính râm, là thủ tướng trẻ nhất của Nepal trong nhiều thập kỷ.

Ông cũng là người Madhesi đầu tiên, một nhóm dân cư vùng đồng bằng phía Nam giáp Ấn Độ, lãnh đạo quốc gia nằm giữa 2 cường quốc châu Á là Ấn Độ và Trung Quốc.

Ông Shah, cựu thị trưởng thủ đô Kathmandu, trở thành Thủ tướng sau khi đảng Rastriya Swatantra Party (RSP) mới thành lập 3 năm của ông giành được 182 ghế trong tổng số 275 ghế quốc hội trong cuộc bầu cử ngày 5/3.

Đây là cuộc bầu cử đầu tiên sau các cuộc biểu tình do thế hệ Gen Z dẫn đầu làm 76 người thiệt mạng vào tháng 9 năm ngoái.

Trong một video âm nhạc mới đăng trên Facebook vào đêm trước lễ nhậm chức, ông Shah, một cựu ca sĩ nhạc rap, nhấn mạnh tinh thần yêu nước và sự lạc quan về tương lai tươi sáng của Nepal.

“Nepal lần này không còn sợ hãi, trái tim tràn đầy dòng máu đỏ, tiếng cười và hạnh phúc sẽ đến với mọi gia đình”, ông Shah hát trong video, kèm theo hình ảnh đám đông lớn cổ vũ ông trong chiến dịch tranh cử.

Hơn 200 giáo sĩ Hindu và các Lạt ma Phật giáo đã tụng kinh và cầu nguyện hòa bình, cùng với tiếng tù và vang lên trong buổi lễ tại Phủ Tổng thống, với sự tham dự của các nhà ngoại giao và quan chức cấp cao.

Sau khi tuyên thệ, ông Shah đã chọn 14 thành viên nội các, giữ lời hứa tranh cử về việc duy trì bộ máy gọn nhẹ để giảm chi tiêu nhà nước. Ông bổ nhiệm Swarnim Wagle, một nhà kinh tế được đào tạo tại Harvard, làm Bộ trưởng Tài chính.

Cả Ấn Độ và Trung Quốc đã chúc mừng ông Shah.

“Tôi mong muốn hợp tác chặt chẽ với ông để đưa tình hữu nghị và hợp tác Ấn Độ - Nepal lên tầm cao mới vì lợi ích chung của nhân dân hai nước”, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi viết trên mạng xã hội X.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẽ ủng hộ quốc gia láng giềng Himalaya trong việc bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.