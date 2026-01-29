Cường kích Thái Lan lao xuống đất, 2 phi công thiệt mạng

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Facebook).

RTAF cho biết tai nạn xảy ra vào khoảng 10h30 sáng ngày 29/1 tại làng Ban Huay Fang. RTAF cũng cho biết đã triển khai lực lượng chức năng tới kiểm tra hiện trường.

Nhân viên cứu hộ Nattanon Metula thuộc Quỹ cứu hộ Thewarit Songtham cho biết lực lượng cứu nạn của Không quân Hoàng gia Thái Lan đã có mặt tại hiện trường.

Thi thể các nạn nhân chưa được di dời và khu vực đã được phong tỏa. Thi thể hai phi công bị kẹt trong máy bay, nhưng công tác tìm kiếm chi tiết chưa được tiến hành.

Lực lượng cứu hộ nhận được thông báo về vụ rơi AT-6 từ Trung tâm Chỉ huy Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai lúc 10h48, với địa điểm được xác định là Ban Duai Muang Fang Sai, tiểu khu Mae Soi, huyện Chom Thong, tỉnh Chiang Mai.

Khi đến nơi, máy bay đang bốc cháy dữ dội. Mảnh vỡ bị văng ra xung quanh nhưng không quá rộng, trong phạm vi khoảng 20m. Khu vực hiện trường là rừng rậm, với một hố va chạm sâu khoảng 10m.

Hiện trường vụ tai nạn nằm cách con đường gần nhất gần 1km và chỉ có thể tiếp cận bằng cách đi bộ lên sườn đồi theo lối mòn trong rừng do người dân địa phương sử dụng.

Ông Rattanamongkol Phattanakiatchiwin, một người ở gần đó, cho biết ông đã chứng kiến sự việc.

Khi đang tưới rau, ông nghe thấy tiếng máy bay tiến lại gần. Khi ngẩng lên, ông thấy chiếc máy bay lao thẳng mũi xuống đất. Sau đó ông nghe thấy 2 tiếng nổ, dù ông ở cách hiện trường hơn 1km.

RTAF chỉ công bố định danh AT-6TH, nhưng dựa trên ký hiệu này, được hiểu rằng đó là máy bay cường kích hạng nhẹ AT-6TH Wolverine.

RTAF hiện có 8 máy bay AT-6TH Wolverine được biên chế cho nhiệm vụ tác chiến/cường kích tại Căn cứ Không quân Chiang Mai.

Ngoài ra, RTAF còn có 12 máy bay T-6TH Texan II chỉ dùng cho huấn luyện phi công tại Căn cứ Không quân Kamphaeng Saen.

Dựa trên các bức ảnh được nhiều trang tin đăng tải, chiếc máy bay dường như mang số đuôi 41105 và sơn hình “miệng cá mập”, cho thấy đây là một máy bay cường kích hạng nhẹ Beechcraft AT-6TH Wolverine của RTAF.

Tính đến tháng 8 năm 2025, RTAF đã hoàn tất việc đưa vào biên chế toàn bộ 8 máy bay trong phi đội này, qua đó đưa Thái Lan trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới vận hành quốc tế cường kích hạng nhẹ hiện đại này.