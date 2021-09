Cuộc sống khác biệt của bà Mạnh Vãn Chu và cô em gái xinh đẹp

Dân trí Trong khi cô chị Mạnh Vãn Chu nối nghiệp cha, tham gia điều hành tập đoàn Huawei của gia đình, cô em Diêu An Na có niềm đam mê với nghệ thuật và bắt đầu dấn thân vào showbiz.

Giám đốc tài chính tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei Mạnh Vãn Chu trở về Trung Quốc sau 3 năm bị giam lỏng ở Canada (Ảnh: AP).

Mới đây, Giám đốc tài chính tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei Mạnh Vãn Chu tiếp tục thu hút sự chú ý khi được trả tự do sau 3 năm bị giam lỏng ở Vancouver, Canada và đương đầu với cuộc chiến chống lệnh dẫn độ sang Mỹ.

Bà Mạnh, con gái nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi, được chào đón bằng nghi thức trang trọng hiếm thấy với thảm đỏ tại sân bay Thâm Quyến, Trung Quốc hôm 25/9. Giới quan sát cho rằng, Trung Quốc coi việc bà Mạnh được trả tự do là một chiến thắng trong cuộc chiến ngoại giao căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington.

Bà Mạnh thu hút sự chú ý của dư luận cũng hoàn toàn dễ hiểu khi bà được coi là "công chúa Huawei", là con gái của một trong những lãnh đạo doanh nghiệp giàu có và quyền lực nhất ở Trung Quốc.

Cũng được gọi là "công chúa Huawei", nhưng Diêu An Na, em cùng cha khác mẹ của bà Mạnh Vãn Chu, ít gây được sự chú ý hơn cho đến tận đầu năm nay khi cô bắt đầu dấn thân vào showbiz.

Hai con gái không mang họ cha

Hai con gái của nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi (Ảnh: Getty).

Nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi đã trải qua 3 cuộc hôn nhân và có 3 người con là Mạnh Vãn Chu, Mạnh Bình và Diêu An Na. Điều đặc biệt là không ai trong số họ mang họ của cha, trừ người con trai Mạnh Bình mãi sau này mới đổi thành Nhậm Bình.

Năm 16 tuổi, khi cha mẹ ly hôn, bà Mạnh Vãn Chu đã đổi sang lấy họ mẹ kể từ đó đến nay. Sau này, trong cuộc hôn nhân thứ hai, ông Nhậm Chính Phi cũng đặt cho con gái Diêu An Na theo họ mẹ giống như cô chị.

Theo truyền thông địa phương, sở dĩ các con của nhà sáng lập Huawei lấy họ mẹ vì muốn "tránh sự chú ý không cần thiết". Thực tế, chỉ mãi đến cách đây vài năm, công chúng mới biết đến mối quan hệ ruột thịt giữa bà Mạnh với cha mình - tỷ phủ Nhậm Chính Phi.

Cô chị dạn dày sóng gió

Bà Mạnh Vãn Chu được coi là người thừa kế sáng giá của nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi (Ảnh: SCMP).

Bà Mạnh Vãn Chu sinh năm 1972 ở vùng quê nghèo thuộc tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Mặc dù nhà ngoại của bà Mạnh là một gia đình quyền thế, nhưng bà Mạnh lại trải qua một tuổi thơ nhiều khó khăn vì phần lớn phải sống ở vùng quê nghèo, cha phải đi nghĩa vụ quân sự.

Quyết tâm xây dựng sự nghiệp cho con gái, năm 1984, ông Nhậm đưa Mạnh Vãn Chu tới Thâm Quyến sinh sống. Suốt tuổi thơ của mình, bà Mạnh đã phiêu bạt khắp nơi cùng với cha mẹ mình.

Năm 1992, sau khi tốt nghiệp đại học, bà Mạnh làm việc cho một ngân hàng nhưng thất nghiệp chỉ sau một năm do chính sách của công ty. Lúc này, ông Nhậm đã đề nghị đưa con gái vào rèn luyện tại Huawei khi công ty mới thành lập vài năm.

Ban đầu, bà Mạnh chỉ đảm nhiệm vai trò lễ tân, và đến năm 1999 được chuyển vào bộ phận tài chính của Huawei. Đến năm 2011, bà trở thành giám đốc tài chính của Huawei và tiếp tục được cất nhắc lên vị trí Phó Chủ tịch hội đồng quản trị. Năm 2018, bà xếp thứ 12 trên danh sách các nữ doanh nhân hàng đầu của Trung Quốc theo bình chọn của tạp chí Forbes. Mặc dù một số thành viên trong gia đình, họ hàng cũng đang làm việc tại Huawei, nhưng không ai nắm chức vụ điều hành cao như bà Mạnh. Bà được coi là người kế nhiệm sáng giá của cha mình.

Cuối năm 2018, biến cố ập đến, bà bị giới chức Canada bắt giữ tại sân bay Vancouver theo đề nghị của Mỹ. Bà bị phía Mỹ cáo buộc gian lận thông tin về mối quan hệ giữa Huawei và một công ty làm ăn ở Iran khiến ngân hàng HSBC có thể vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran.

Suốt gần 3 năm qua, bà bị quản thúc tại nhà riêng, bị giám sát 24/7. Cuộc chiến pháp lý tưởng chừng không có hồi kết của bà Mạnh nhằm chống lại lệnh dẫn độ sang Mỹ bất ngờ rẽ sang một hướng mới khi bà đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp Mỹ. Theo đó, Mỹ đồng ý rút lại đề nghị dẫn độ, hoãn truy tố đối với bà Mạnh với điều kiện bà phải thừa nhận một số sai phạm ít nghiêm trọng.

Cô em đam mê nghệt thuật

Con gái út của nhà sáng lập Huawei bén duyên với nghệ thuật (Ảnh: People).

Cô em Diêu An Na, sinh năm 1998, may mắn hơn cô chị khi được sinh ra khi sự nghiệp của tỷ phú Nhậm Chính Phi đã phất lên và gia đình họ đã là một gia đình bề thế ở Trung Quốc. Diêu An Na được hưởng một cuộc sống sung túc, được đi khắp đó đây.

Nếu cô chị Mạnh Vãn Chu được cha dìu dắt trên con đường thương trường, thì Diêu An Na ngay từ khi còn nhỏ đã bén duyên với nghệ thuật. Năm 9 tuổi, cô được theo học múa ballet tại một ngôi trường quý tộc ở Thượng Hải.

Tuy không dạn dày sóng gió như cô chị hơn tới 26 tuổi, nhưng thành tích của Diêu An Na cũng đáng chú ý. Năm 2016, cô là một trong 4 học sinh Trung Quốc được trường Havard ưu ái tuyển chọn theo học khoa Khoa học Máy tính và Thống kê tại ngôi trường danh giá này. Diêu An Na cũng được đánh giá là người có tính tự lập cao.

Diêu An Na thường xuyên khiến cộng đồng mạng phải choáng ngợp khi khoe cuộc sống giàu có của mình, những cuộc gặp gỡ với người nổi tiếng, tham dự sự kiện quan trọng. Cộng đồng mạng thậm chí gắn cho cô biệt danh "tiểu công chúa Huawei". Tuy nhiên, Diêu An Na tỏ ra không thích thú với điều này.

Không ít cư dân mạng đặt ra câu hỏi liệu đó có phải là lý do khiến Diêu An Na quyết định dấn thân vào showbiz vào đúng dịp sinh nhật lần thứ 23 của mình hồi đầu năm nay, giữa lúc chị gái đang đối đầu với cuộc chiến pháp lý ở nước ngoài.

Màn ra mắt của cô đã vấp phải những phản ứng trái chiều. Một cư dân mạng bình luận: "Thật trái ngang, trong khi cô chị đang phải vật lộn ở nước ngoài, thì cô em có màn ra mắt rình rang". Một người khác tỏ ra cảm thông hơn: "Một số người thắc mắc về quyết định của cô Diêu khi cô chị đang mắc kẹt trong cuộc đối đầu Trung - Mỹ, nhưng tôi nghĩ đó là lựa chọn của mỗi người". Trong khi đó, một số người không ủng hộ cho rằng, cô "dựa hơi" bề thế gia đình để dễ dàng bước chân vào giới showbiz.

Thời điểm đó, các thông tin trên liên quan đến hai "công chúa Huawei" nằm trong số chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc thời điểm đó.

Minh Phương

Tổng hợp