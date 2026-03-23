Cuba bắt đầu khôi phục lưới điện sau sự cố gián đoạn

Cuba cho biết nước này đã bắt đầu nỗ lực khôi phục điện từ sáng sớm ngày 22/3 sau khi lưới điện bị gián đoạn lần thứ 2 trong vòng 1 tuần. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh lệnh phong tỏa dầu mỏ của Mỹ đang làm ảnh hưởng tới hệ thống năng lượng của quốc đảo.

Lưới điện gặp sự cố vào tối 21/3 (giờ địa phương) sau khi một nhà máy điện lớn tại Nuevitas, thuộc tỉnh Camaguey ở miền đông Cuba, gặp sự cố và ngừng hoạt động, theo đơn vị vận hành lưới điện UNE. Điều này gây ra hiệu ứng dây chuyền khiến khoảng 10 triệu người dân cả nước mất điện.

Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba cho biết vào sáng 22/3 họ đã thiết lập các mạch điện nhỏ, khép kín tại tất cả các tỉnh để khôi phục điện cho những dịch vụ thiết yếu như bệnh viện, cấp nước và phân phối thực phẩm.

Hai nhà máy điện chạy khí do Energas vận hành đang hoạt động tại Varadero và Boca de Jaruco, và điện đã được cấp tới nhà máy nhiệt điện dầu Santa Cruz gần đó, theo thông báo.

Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết nỗ lực khôi phục đang diễn ra trong “những điều kiện rất phức tạp”.

Lưới điện Cuba đã ở trong tình trạng thiếu ổn định trong nhiều tháng, dẫn tới tình trạng mất điện kéo dài mỗi ngày. Sự cố mất điện hôm 21/3 là lần mất điện lớn thứ 3 trong tháng này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu các biện pháp nhằm ngăn chặn nguồn dầu đến Cuba sau khi Washington đột kích bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào ngày 3/1. Venezuela trước đó là nhà cung cấp dầu chủ chốt cho quốc đảo này.