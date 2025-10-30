Cua lông tại Trung Quốc nguy cơ cạn kiệt vì nắng nóng kỷ lục

Cua lông hấp là một trong những món ăn ngon được ưa chuộng nhất tại Trung Quốc (Ảnh: Reuters).

“Từ năm 2022, thời tiết dường như khó khăn hơn qua từng năm. Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần cho những tổn thất này”, cô Tạ Đan Đan (34 tuổi) chia sẻ khi đang chuẩn bị cua để giao cho khách.

Cô Tạ là một trong nhiều hộ nông dân tại hồ Dương Trừng, tỉnh Giang Tô đang phải vật lộn tìm cách để giữ cua sống sót. Loài cua này còn được gọi là cua lông Trung Quốc, rất được ưa chuộng vì thịt ngọt và gạch vàng óng, có thể bán với giá cao khi xuất khẩu sang các quốc gia như Singapore và Nhật Bản.

Giáo sư Kenneth Leung, chuyên gia môi trường biển tại Đại học Thành phố Hong Kong (Trung Quốc), cho biết nhiệt độ cao bất thường gây ra "mối đe dọa gấp ba" cho loài cua: làm chậm sự tăng trưởng, giảm lượng oxy trong nước và thúc đẩy vi khuẩn có hại phát triển.

Hy vọng về một vụ thu hoạch bội thu năm nay đã bị dập tắt khi nhiệt độ quanh hồ nuôi của cô liên tục duy trì trên 30 độ C cho đến tận cuối tháng 10, khiến cua chậm trưởng thành.

Nắng nóng gay gắt cũng có thể giết chết cua khi chúng đang trong quá trình lột xác. Cô Tạ cho biết, vào năm 2022, tình hình nghiêm trọng đến mức nông dân đã phải đổ hàng loạt tảng băng lớn xuống hồ để cố gắng hạ nhiệt nước.

Thực tế, các quan chức thời tiết Trung Quốc hồi tháng 9 cho biết mùa hè năm nay là mùa hè nóng nhất ở nước này kể từ năm 1961. Các nhà khoa học đều liên hệ những xáo trộn này với biến đổi khí hậu.

Giáo sư Leung đề xuất giải pháp nhân giống có chọn lọc, ưu tiên những con cua có khả năng chịu nhiệt cao hơn.

Mặc dù giới chức dự đoán sản lượng năm nay vẫn ổn định (khoảng 10.350 tấn), cô Tạ thừa nhận nông dân không thể kiểm soát được thời tiết. "Chúng tôi chỉ có thể xem liệu loài cua lông có thể thích nghi hay không. Nếu không, có lẽ ngành này sẽ bị xóa sổ. Chúng tôi không thể làm gì được", cô nói.

Khánh Hạ