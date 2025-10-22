Con gái ông Thaksin từ chức lãnh đạo đảng Pheu Thai

Cựu Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra (Ảnh: Bloomberg).

Cựu Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra ngày 22/10 xác nhận quyết định từ chức Chủ tịch đảng Pheu Thai, nhấn mạnh động thái này là cần thiết nhằm “tái cấu trúc toàn diện” đảng trước kỳ bầu cử quan trọng sắp tới.

Trong tuyên bố, bà Paetongtarn cho biết đây là bước đầu tiên trong chiến lược cải cách mà bà công bố hồi đầu tháng 10, với mục tiêu xây dựng “một đảng hoàn toàn mới, hoàn chỉnh và mạnh mẽ hơn”.

“Hôm nay, tôi quyết định từ chức Chủ tịch đảng Pheu Thai với mong muốn bắt đầu quá trình cải tổ toàn diện bằng một tầm nhìn mới, dũng cảm, vì sự thay đổi thực chất cho người dân”, bà viết trong tuyên bố.

Theo bà Paetongtarn, bối cảnh quốc tế đầy biến động cùng cuộc tổng tuyển cử sắp tới đòi hỏi Pheu Thai, lực lượng chính trị chủ chốt của Thái Lan, phải đổi mới toàn diện về cơ cấu, quy trình và tư duy để giành chiến thắng, qua đó “tái sinh đất nước Thái Lan”.

“Tôi chọn cách từ chức để đảng Pheu Thai có thể tiến hành cải tổ một cách tự do, tạo nên một đảng hoàn toàn mới và hoàn chỉnh”, bà khẳng định, đồng thời cho biết mình sẽ tiếp tục là đảng viên và giữ vai trò lãnh đạo “Gia đình Pheu Thai”.

Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp khẩn giữa ban chấp hành và các nghị sĩ của đảng. Quyền Tổng Thư ký Sorawong Thienthong cho biết lý do chính khiến bà Paetongtarn rút lui là để bảo vệ các ứng viên và nghị sĩ của Pheu Thai.

Ông Sorawong tiết lộ, phán quyết gần đây của Tòa án Hiến pháp về vấn đề đạo đức, dẫn đến việc bà Paetongtarn bị bãi nhiệm khỏi chức vụ thủ tướng, là yếu tố kích hoạt quyết định này. Bà không muốn phán quyết đó bị sử dụng như một công cụ nhằm gây áp lực, lôi kéo thành viên hoặc làm tổn hại hình ảnh đảng.

“Nếu có điều gì bà ấy có thể làm để bảo vệ đảng, bà ấy sẽ làm. Đó là lý do vì sao bà từ chức chủ tịch Pheu Thai”, ông Sorawong khẳng định.

Ông cũng bác bỏ lo ngại về sự bất ổn trong nội bộ, nói rằng bà Paetongtarn đã cam kết ủng hộ đầy đủ ban lãnh đạo mới.

“Nếu trái tim họ vẫn ở lại với chúng ta, họ sẽ không đi đâu cả. Nếu họ mất niềm tin, thì cũng không sao. Mọi thứ đang thay đổi, việc thành viên rời đi hay gia nhập là điều bình thường”, ông nói thêm, đồng thời cho biết đảng vẫn đang tích cực phỏng vấn các ứng viên mới mỗi ngày.

Đảng Pheu Thai dự kiến sớm triệu tập một đại hội bất thường để bầu ra chủ tịch và ban điều hành mới.