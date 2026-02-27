Chuyện tình ngoài luồng của tỷ phú Bill Gates với cô gái Nga

Mila Antonova và Bill Gates gặp nhau tại một trận đấu bài bridge năm 2009 (Ảnh: NYP).

Trong một cuộc họp toàn thể với nhân viên Quỹ Gates hôm 24/2, tỷ phú Bill Gates thừa nhận ông từng có 2 mối quan hệ ngoài hôn nhân. Khi đó, Bill Gates đang trong cuộc hôn nhân với bà Melinda French Gates.

“Tôi đã có những mối quan hệ ngoài luồng, một lần với vận động viên chơi bài bridge người Nga… và một lần với nhà vật lý hạt nhân người Nga”, Bill Gates nói.

Cũng tại cuộc họp, tỷ phú Mỹ thừa nhận ông đã phạm một “sai lầm lớn” khi có quan hệ qua lại với tỷ phú ấu dâm người Mỹ Jeffrey Epstein.

Ông bày tỏ hối tiếc rằng mối quan hệ với Epstein đã ảnh hưởng đến công việc của tổ chức từ thiện.

Tuy nhiên, ông phủ nhận mọi liên quan đến các nạn nhân của Epstein, người đã qua đời trong phòng giam tại New York năm 2019 khi đang chờ xét xử với cáo buộc buôn bán tình dục trẻ vị thành niên.

Mặc dù vậy, những tin đồn về mối quan hệ tình cảm giữa Bill Gates với nữ vận động viên chơi bài bridge người Nga, Mila Antonova, lần đầu tiên xuất hiện liên quan đến mối quan hệ của chính cô với Epstein. Mối quan hệ này được đề cập rất nhiều trong các đoạn hội thoại trong hồ sơ Epstein.

Antonova cũng quen biết với điệp viên nổi tiếng người Nga, Anna Chapman. Một bức ảnh chụp hai người phụ nữ đang đi dạo gần phố Wall trước khi Chapman bị trục xuất khỏi Mỹ.

Antonova và điệp viên Nga Anna Chapman (Ảnh: NYP).

Trong lần chụp ảnh chung đầu tiên, Antonova mới khoảng 20 tuổi, còn Bill Gates 53 tuổi. Cả hai gặp nhau tại một sự kiện chơi bài bridge ở Washington DC. Antonova từng kể lại rằng cuộc gặp gỡ của họ không mấy lãng mạn.

“Tôi không thắng được ông ấy, nhưng tôi đã cố gắng gây khó khăn cho ông ấy”, Antonova nói trong một cuộc phỏng vấn ở New York, đồng thời thừa nhận cô đã dành nhiều năm để cố gắng tiếp cận tỷ phú Mỹ.

Không ai biết mối quan hệ của họ bắt đầu khi nào và kéo dài bao lâu.

Tuy nhiên, Boris Nikolic, một trong những cố vấn và thân tín của Bill Gates, đã giới thiệu Antonova với Epstein vào năm 2013, khi cô đang tìm kiếm sự giúp đỡ về tài chính để khởi nghiệp công ty về dạy chơi bài bridge trực tuyến. Vào thời điểm đó, Epstein đã bị cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em.

Epstein cũng trả tiền cho Antonova để cô tham dự một trại hè lập trình như một phần trong nỗ lực giúp cô theo đuổi sự nghiệp phát triển phần mềm. Thông tin này được Antonova chia sẻ với báo Wall Street Journal vào năm 2023, dù ban đầu cô từ chối xác nhận mối quan hệ với Bill Gates.

“Epstein đã đồng ý trả tiền, và ông ta trả trực tiếp cho trường học. Không cần trao đổi gì cả. Tôi không biết tại sao ông ấy lại làm vậy. Khi tôi hỏi, ông ấy chỉ nói đại ý rằng ông ấy giàu có và muốn giúp đỡ mọi người khi có thể”, Antonova nói thêm.

Tuy nhiên, dường như Epstein có động cơ sâu xa hơn nhiều, khi cố gắng ép Bill Gates trả cho ông này số tiền đó, nếu không sẽ vạch trần chuyện ngoại tình của tỷ phú Mỹ với người vợ lúc bấy giờ.

Một người phát ngôn của Bill Gates nói rằng Epstein “đã cố gắng, nhưng không thành công, trong việc lợi dụng mối quan hệ trong quá khứ để đe dọa Gates”.

Trong một email tháng 7/2017 được Bộ Tư pháp Mỹ công bố, Epstein cũng đưa ra một loạt cáo buộc chống lại Bill Gates, gọi người bạn một thời của mình là “keo kiệt” vì cách ông đối xử với tình nhân của mình.

Epstein cáo buộc Bill Gates có các mối quan hệ ngoài hôn nhân, tiết lộ rằng mối quan hệ của ông với Bill Gates dàn trải từ việc “giúp Bill Gates đối phó với hậu quả của việc quan hệ với các cô gái Nga, cho đến việc sắp xếp các cuộc hẹn hò ngoài luồng của ông với những phụ nữ đã kết hôn”.

Người phát ngôn của Bill Gates khẳng định ông chưa bao giờ trả tiền cho Epstein, bất chấp những lời đe dọa về việc phơi bày chuyện ngoại tình của tỷ phú Mỹ.

Antonova cũng nói rằng cô không hay biết về hành động của Epstein khi ông này đề nghị giúp đỡ cô.

“Tôi không hề biết ông ta là tội phạm hay có bất kỳ động cơ ngầm nào. Tôi chỉ nghĩ ông ta là một doanh nhân thành đạt và muốn giúp đỡ. Tôi vô cùng ghê tởm Epstein và những gì ông ta đã làm”, vận động viên người Nga nói với Wall Street Journal vào năm 2023.

Ông Gates, 70 tuổi, là một trong những người giàu nhất thế giới và cũng là một trong những nhà từ thiện hàng đầu, tập trung vào các vấn đề như y tế và phát triển kinh tế.

Bà Melinda, người đồng sáng lập Quỹ Gates, có 3 con chung với tỷ phú Mỹ. Bà Melinda từng chia sẻ về việc ly hôn rằng, dù khó khăn và đau đớn, chia tay chồng mang lại cho bà những cơ hội mới "tuyệt vời".

Tỷ phú Bill Gates nằm trong số những tên tuổi nổi bật xuất hiện trong các tài liệu do Bộ Tư pháp Mỹ công bố, cho thấy những mối quan hệ thân thiết, các giao dịch tài chính bất hợp pháp và hình ảnh riêng tư liên quan đến Epstein - người từng bị kết án về tội phạm tình dục và đã xây dựng quan hệ với nhiều nhân vật công chúng.

Các nhân vật khác xuất hiện trong hồ sơ Epstein bao gồm cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton và cựu hoàng tử Anh Prince Andrew, cũng như Peter Mandelson, cựu đặc phái viên của Anh tại Mỹ.