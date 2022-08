Chồng Chủ tịch Hạ viện Mỹ bị phạt 5 ngày tù

Vợ chồng Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tại lễ trao giải thưởng Kennedy ở thủ đô Washington D.C vào tháng 12/2019 (Ảnh: Reuters).

Ông Paul Pelosi, chồng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, ngày 23/8 đã thừa nhận tội gây tại nạn khi lái xe trong tình trạng say xỉn trước Tòa Thượng thẩm ở hạt Napa, bang California.

Trước đó, vào tháng 5/2022, ông Pelosi đã bị bắt sau khi chiếc Porsche do ông điều khiển va chạm với xe Jeep trên đường cao tốc tại hạt Napa. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, song phu quân của Chủ tịch Hạ viện Mỹ vẫn bị bắt giam vì nồng độ cồn trong máu vượt mức cho phép.

Theo mức án mà Tòa Thượng thẩm hạt Napa đưa ra, ông Paul Pelosi phải ngồi tù 5 ngày, trả 6.800 USD tiền phạt cũng như các khoản bồi thường dân sự và án phí liên quan cho bên bị hại.

Tuy nhiên, do đã bị tạm giam sau khi gây tai nạn, ông sẽ được giảm 4 ngày tù và được yêu cầu thực hiện 8 giờ lao động công ích thay cho một ngày tù còn lại. Bên cạnh đó, ông cũng bị thu bằng lái trong vòng một năm và phải chịu quản chế 3 năm sau vụ tai nạn.

Ông Paul Pelosi, 82 tuổi, hiện là chủ của Financial Leasing Services Inc, một công ty kinh doanh bất động sản, đầu tư mạo hiểm và tư vấn có trụ sở tại thành phố San Fransisco, bang California. Ông tốt nghiệp Đại học Georgetown và có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh từ Đại học New York.

Ông Paul quen bà Nancy Pelosi trong thời gian học tại Georgetown. Hai ông bà kết hôn vào năm 1963 và có 5 người con chung.