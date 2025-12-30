Giá vàng tăng mạnh, thợ săn vàng nghiệp dư Australia đổ xô đi tìm kho báu

Giá vàng tăng khiến nhiều người Australia tìm về những mỏ vàng lịch sử của đất nước để tìm kho báu (Ảnh: Reuters).

Bà Plumridge, một nhân viên bán lẻ đã nghỉ hưu, đang học cách sử dụng máy dò kim loại mới của mình thì chiếc máy bắt đầu phát tín hiệu ngay bên cạnh một tòa nhà cũ.

Sau khi bà Plumridge dùng xẻng nhựa đào thỏi vàng nhỏ ra khỏi lớp đất nông, một hướng dẫn viên ước tính nó nặng khoảng 0,2 gram vàng, có giá trị khoảng 30 USD.

“Nhưng với tôi, nó đáng giá triệu đô”, người phụ nữ 63 tuổi nói, và cho biết bà chỉ mới mua chiếc máy dò vài ngày trước.

Câu chuyện của bà Plumridge ngày càng trở nên phổ biến hơn, khi những người yêu thích tìm vàng đổ xô tới khu mỏ vàng rộng 9,600km² ở trung tâm bang Victoria, Australia.

Những thợ săn vàng nghiệp dư bị thu hút bởi giá vàng tăng mạnh trong thời gian qua, mạng xã hội, chương trình truyền hình Aussie Gold Hunters và niềm yêu thích thiên nhiên, theo Reuters.

Chiếc máy dò của bà Plumridge, Minelab Gold Monster 2000, có giá khoảng 2,000 USD, đã cháy hàng trên toàn quốc chỉ trong vài tuần kể từ khi ra mắt vào ngày 20/10, theo bà Leanne Kamp, đồng chủ sở hữu cửa hàng Lucky Strike Gold ở Geelong.

“Đó là một mức giá tuyệt vời, và chúng tôi đã thấy doanh số tăng mạnh trong năm nay, một phần vì giá vàng thu hút sự quan tâm của mọi người”, bà Kamp, người dẫn tour tìm vàng từ năm 2007, nói.

Cơ hội tìm thấy vàng trên những khu mỏ lịch sử càng cao khi máy dò ngày càng tiên tiến, đó là lý do khiến mọi người háo hức săn lùng các mẫu máy mới ngay khi chúng xuất hiện.

Các thợ săn nghiệp dư đổ về các thị trấn từng trải qua thời kỳ sốt vàng thế kỷ 19 như Ballarat, nơi đặt nền móng cho sự giàu có ban đầu của Melbourne và giúp Australia trở thành một trong 3 nước sản xuất vàng hàng đầu thế giới.

Khu vực này từng là nơi tìm ra những thỏi vàng lớn nhất thế giới. Welcome Stranger, nặng 72kg (hơn 4.1 triệu USD theo giá hiện tại), được tìm thấy vào những năm 1860, cũng như Hand of Faith, thỏi vàng lớn nhất được tìm thấy bằng máy dò, nặng 27,2kg vào năm 1980.

Ngay vào tháng 2/2023, một thợ săn nghiệp dư đã đào được một thỏi vàng nặng 4,6kg trong khu vực bằng máy dò, theo chính quyền bang.

Sức hút của các thỏi vàng lớn là một trong những lý do thu hút anh Damian Duke (39 tuổi), người làm trong ngành xây dựng.

Anh Duke từng đi tìm vàng cùng cha mình, người đã mất 3 năm trước. Giờ anh dẫn theo con trai Ethan. Cậu bé 11 tuổi thừa hưởng chiếc máy dò của ông nội, và gần đây anh Duke đã nâng cấp máy mới.

“Với giá vàng hiện nay, bạn thực sự có cơ hội tìm được một khối vàng thay đổi cả cuộc đời”, anh nói.

Ở bang Victoria, những người tìm vàng phải mua giấy phép từ chính quyền bang. Giấy phép này có giá khoảng 20 USD mỗi chiếc và có hiệu lực 10 năm, cho phép họ tìm kiếm bằng công cụ cầm tay và giữ lại bất cứ số vàng nào họ tìm được.

Nhu cầu xin giấy phép thợ mỏ đã đạt kỷ lục lịch sử, gần 16,000 giấy phép tính đến tháng 11, so với gần 11,000 vào năm 2024, theo số liệu từ Sở Năng lượng, Môi trường và Hành động Khí hậu Victoria.

Tổng cộng hiện nay có hơn 100,000 giấy phép thợ mỏ có hiệu lực tại Victoria.

Một giấc mơ về sự giàu có có thể là lý do khiến người ta ra ngoài tìm vàng, nhưng họ ở lại vì những lợi ích tinh thần, như tập trung vào cuộc săn, hòa mình vào thiên nhiên và kết nối với người khác, các thợ săn vàng nói.

“Thật tốt cho sức khỏe tinh thần khi ở đây. Bạn hưởng thụ tất cả và không nghĩ tới những thứ khác. Tôi yêu ngắm nhìn tất cả các loài hoa dại”, bà Kelly Smith, 50 tuổi, từ thị trấn Koondrook chia sẻ.

Cơn sốt vàng mới ở Victoria là một phần của hiện tượng rộng hơn, ông Ben Harvey, tổng giám đốc điều hành mảng Minelab của hãng Codan có trụ sở tại Adelaide, nói. Codan là nhà sản xuất máy dò kim loại cầm tay lớn nhất thế giới.

Bên cạnh mảng truyền thông của Codan, doanh số máy dò mạnh mẽ ở thị trường nội địa Australia cũng như ở châu Phi và châu Mỹ đã giúp giá cổ phiếu của công ty tăng gấp 2 trong năm 2025.