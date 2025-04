Chính quyền Trump đóng băng 2,2 tỷ USD tài trợ cho Đại học Harvard

Một cuộc biểu tình tại Cambridge, bang Massachusetts phản đối chính quyền liên bang can thiệp vào Đại học Harvard ngày 12/4 (Ảnh: Reuters).

Ngày 14/4, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ đóng băng khoản tài trợ nhiều năm trị giá 2,2 tỷ USD và 60 triệu USD hợp đồng nghiên cứu dành cho Đại học Harvard, sau khi trường này từ chối tuân thủ các yêu cầu chính sách do chính phủ đưa ra.

Theo đó, tuần trước, Đại học Harvard nhận được thư từ lực lượng đặc nhiệm liên bang, trong đó nêu các yêu cầu bổ sung về chính sách nhằm "duy trì mối quan hệ tài chính giữa Harvard và chính phủ liên bang".

Những yêu cầu bao gồm xóa bỏ các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI), cấm đeo khẩu trang trong các cuộc biểu tình tại khuôn viên trường, áp dụng tuyển sinh và tuyển dụng dựa trên năng lực, đồng thời giảm quyền lực của những giảng viên và quản lý "thiên về hoạt động xã hội hơn là học thuật".

Theo bản sao lá thư được The Harvard Crimson, một tờ báo do sinh viên điều hành, thu thập được, các yêu cầu từ chính quyền Trump còn bao gồm việc phải "hợp tác đầy đủ" với Bộ An ninh Nội địa, cơ quan chịu trách nhiệm thực thi chính sách nhập cư, và các cơ quan liên bang nhằm đảm bảo "tuân thủ hoàn toàn" các quy định hiện hành.

Lá thư này được gửi chỉ vài ngày sau khi các Bộ Giáo dục, Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, cùng Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp Mỹ thông báo đang tiến hành rà soát khoản tài trợ trị giá 8,7 tỷ USD và hơn 255 triệu USD hợp đồng giữa Harvard, các đối tác của trường và chính phủ liên bang, theo một thông cáo báo chí.

Những thay đổi trên là một phần trong nỗ lực mới nhất của lực lượng đặc nhiệm liên bang nhằm đối phó với làn sóng bài Do Thái trong môi trường đại học, bùng phát sau loạt sự kiện liên quan đến chiến sự giữa Israel và Hamas tại Gaza.

"Tổng thống Trump đang hành động để đưa giáo dục đại học vĩ đại trở lại, bằng cách chấm dứt tình trạng bài Do Thái tràn lan và đảm bảo tiền thuế của người dân không bị sử dụng để tài trợ cho các hành vi phân biệt chủng tộc nguy hiểm hoặc bạo lực mang động cơ chủng tộc tại Harvard. Harvard hoặc bất kỳ tổ chức nào vi phạm Điều VI của luật liên bang sẽ không đủ điều kiện nhận tài trợ", người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt tuyên bố.

Chủ tịch Đại học Harvard Alan M. Garber cho rằng phần lớn các yêu cầu "đại diện cho sự can thiệp trực tiếp của chính phủ vào môi trường học thuật tại Harvard".

"Chúng tôi đã thông báo với chính quyền thông qua luật sư đại diện rằng Harvard không chấp nhận thỏa thuận được đề xuất. Trường sẽ không từ bỏ quyền tự chủ hay các quyền hiến định của mình", ông Garber tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh rằng không một chính phủ nào, dù thuộc đảng nào, có quyền can thiệp vào việc một trường đại học tư nhân giảng dạy gì, tuyển ai hay nghiên cứu lĩnh vực nào.

Chính quyền Trump từng nhiều lần đe dọa cắt giảm tài trợ đối với các trường đại học trên toàn nước Mỹ nếu không đáp ứng các thay đổi về chính sách. Tuy nhiên, Harvard là trường đại học danh tiếng đầu tiên công khai phản đối các yêu cầu từ Nhà Trắng.

Hôm 11/4, chi hội giảng viên Harvard thuộc Hiệp hội Giáo sư Đại học Mỹ (AAUP) tại Harvard, cùng với tổ chức quốc gia, đã đệ đơn kiện chính quyền Trump. Theo hãng tin CNN, vụ kiện đi kèm yêu cầu khẩn cấp đề nghị tòa án ban hành lệnh cấm tạm thời, ngăn chính phủ cắt khoản tài trợ liên bang cho Harvard.

Trong đơn kiện gửi lên tòa án, Harvard cho biết việc bị hủy tài trợ liên bang là điều "sắp xảy ra", dẫn chứng việc chính quyền Trump đã từng cắt 400 triệu USD tài trợ cho Đại học Columbia - trường đại học đầu tiên bị nhắm đến trong chiến dịch này.