Chính quyền Tổng thống Donald Trump muốn bán hơn 6 tỷ USD vũ khí cho Israel

Trực thăng Apache của Mỹ (Ảnh: Quân đội Mỹ).

Nguồn tin của Times of Israel cho hay, gói vũ khí, thiết bị này gồm hợp đồng trị giá 3,8 tỷ USD để cung cấp 30 trực thăng tấn công AH-64 Apache và 1,9 tỷ USD cho các xe tấn công bộ binh cho quân đội Israel. Một gói khác trị giá 750 triệu USD gồm phụ tùng thay thế cho xe bọc thép chở quân và các thiết bị cấp điện cũng đang trong quá trình được xúc tiến.

Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh kế hoạch của Mỹ nhằm làm trung gian chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 2 năm giữa Israel và lực lượng Hamas ở Dải Gaza đang rơi vào bế tắc, sau khi Israel không kích các thủ lĩnh Hamas tại Doha (Qatar).

Mỹ vẫn duy trì sự ủng hộ đối với Israel bất chấp áp lực quốc tế ngày càng tăng, cũng như nỗ lực từ một bộ phận ngày càng lớn các thượng nghị sĩ Dân chủ nhằm ngăn chặn việc bán vũ khí tấn công cho Israel.

Israel đã phát động một cuộc tấn công mới, thúc đẩy kế hoạch kiểm soát thành phố Gaza.