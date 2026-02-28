Chính quyền Mỹ đối mặt 2.000 vụ kiện sau phán quyết về thuế đối ứng

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Vài ngày kể từ khi Tòa án Tối cao Mỹ tuyên bố phần lớn các mức thuế quan đối ứng toàn cầu của Tổng thống Donald Trump là không hợp lệ, hơn 100 công ty đã nộp thêm các đơn kiện mới liên quan tới việc hoàn trả lại tiền thuế.

Các công ty niêm yết và những thương hiệu quen thuộc cũng tham gia làn sóng kiện tụng. FedEx nộp đơn kiện ngày 23/2, tiếp theo là Dyson, Dollar General, Bausch & Lomb, Brooks Brothers và Sol de Janeiro USA.

Các đơn vị thuộc tập đoàn mỹ phẩm L’Oreal và các hãng giày On Holding, Skechers USA cũng nộp đơn nhằm đòi lại khoản thuế đã trả cho hàng nhập khẩu.

Các thẩm phán không đề cập đến vấn đề hoàn tiền, để lại câu hỏi bồi hoàn cho Tòa Thương mại Quốc tế Mỹ có trụ sở tại New York xem xét.

Ngày 6/3, Bộ Tư pháp Mỹ dự kiến sẽ nêu quan điểm về các bước tiếp theo trong vụ kiện ban đầu được đưa lên Tòa án Tối cao, điều có thể cho thấy chính quyền sẽ xử lý các yêu cầu hoàn tiền nhanh hay chậm.

Ông Trump cho rằng chính quyền của ông có thể phản đối việc hoàn tiền, hoặc ít nhất không khiến quá trình này trở nên dễ dàng đối với các nhà nhập khẩu đã nộp hơn 170 tỷ USD tiền thuế trong 10 tháng qua.

“Tôi đoán việc này sẽ phải kiện tụng", ông nói sau phán quyết ngày 20/2 của Tòa án Tối cao, đồng thời dự đoán quá trình này có thể mất nhiều năm.

Theo phân tích của Bloomberg News, các vụ kiện mới nhất đã nâng tổng số vụ kiện liên quan đến thuế quan lên hơn 2.000. Đây đã là khối lượng công việc rất lớn đối với tòa thương mại và chỉ chiếm một phần nhỏ trong số hàng trăm nghìn nhà nhập khẩu đã nộp các khoản tiền theo chính sách thuế đối ứng.

Trong tuyên bố, FedEx cho biết họ đã thực hiện các bước cần thiết để bảo vệ quyền lợi với tư cách nhà nhập khẩu nhằm yêu cầu hoàn thuế sau phán quyết của Tòa án Tối cao. Công ty cho biết nếu được hoàn tiền, họ sẽ hoàn lại cho các chủ hàng và người tiêu dùng, những người ban đầu chịu các khoản phí này.

Phần lớn các công ty khởi kiện là doanh nghiệp nhỏ. Trong khi nhiều tập đoàn lớn có thể điều chỉnh chuỗi cung ứng, đàm phán lại với nhà cung cấp hoặc tự hấp thụ chi phí thuế, các doanh nghiệp nhỏ không phải lúc nào cũng có sự linh hoạt hay vị thế tương tự.

Tuy nhiên, việc các công ty lớn như FedEx tham gia tạo thêm động lực để các doanh nghiệp khác nộp đơn kiện.

Tòa Thương mại Quốc tế Mỹ đã tự động tạm hoãn các vụ kiện thuế quan cho đến khi tiến trình tại Tòa án Tối cao kết thúc. Thông thường phải mất hơn một tháng để Tòa án Tối cao chính thức khép lại một vụ việc, nhưng các công ty đã thúc giục tòa án cấp dưới mở lại thủ tục để họ có thể yêu cầu hoàn tiền sớm nhất có thể.

Các luật sư tham gia các vụ kiện đã viện dẫn các tuyên bố trước đây của Bộ Tư pháp, trong đó đảm bảo rằng ít nhất một số nhà nhập khẩu sẽ được hoàn trả kèm lãi suất nếu thắng kiện, và chính quyền sẽ chấp nhận thẩm quyền của tòa thương mại trong việc ra lệnh hoàn tiền.