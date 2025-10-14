Chính phủ Mỹ đối mặt nguy cơ đóng cửa dài nhất trong lịch sử

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson (Ảnh: Reuters).

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson ngày 13/10 cảnh báo tình trạng chính phủ liên bang đóng cửa một phần có thể kéo dài lâu nhất trong lịch sử, song đảng Cộng hòa “sẽ không đàm phán” với đảng Dân chủ cho đến khi họ gác lại các yêu cầu về chính sách y tế và bỏ phiếu mở lại chính phủ.

“Chúng ta đang trên đà rơi vào một trong những đợt đóng cửa dài nhất trong lịch sử nước Mỹ”, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson nói.

Đợt đóng cửa lâu nhất trong lịch sử Mỹ trước đây diễn ra năm 2019, kéo dài 35 ngày dưới thời Tổng thống Trump, do tranh cãi về ngân sách xây tường biên giới với Mexico.

Lần này, nếu tình trạng tiếp tục kéo dài, chính phủ Mỹ có thể lại đóng cửa lâu kỷ lục, trong khi hàng triệu người dân và nhân viên liên bang đang phải gánh chịu hậu quả.

Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần từ ngày 1/10 sau khi quốc hội không thể thông qua dự luật nhằm cấp ngân sách tạm thời cho các hoạt động của chính quyền liên bang.

Việc chính phủ Mỹ đóng cửa một phần đã khiến các cơ quan liên bang tê liệt, bảo tàng Smithsonian và nhiều địa điểm văn hóa nổi tiếng phải đóng cửa, trong khi hoạt động hàng không Mỹ rối loạn vì thiếu nhân viên.

Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy bế tắc sớm được tháo gỡ. Trong khi Hạ viện ngừng làm việc theo quyết định của ông Johnson, Thượng viện dự kiến trở lại vào hôm nay 14/10. Tuy nhiên, các cuộc bỏ phiếu tại quốc hội vẫn rơi vào bế tắc khi phe Dân chủ kiên quyết không nhượng bộ về yêu cầu gia hạn trợ cấp y tế.

Ông Johnson cảm ơn Tổng thống Donald Trump vì đã đảm bảo quân nhân được trả lương trong tuần này, loại bỏ một áp lực lớn có thể buộc 2 đảng phải ngồi vào bàn đàm phán. Lực lượng Tuần duyên Mỹ cũng được xác nhận vẫn được trả lương nhờ các nguồn tài trợ tạm thời từ Nhà Trắng.

Nguyên nhân cốt lõi của bế tắc hiện nay ở quốc hội Mỹ khiến chính phủ đóng cửa một phần là tranh cãi về chính sách y tế, cụ thể là trợ cấp của Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả phải chăng (ACA), hay còn gọi là Obamacare, vốn giúp hàng triệu người Mỹ có thể mua bảo hiểm y tế. Đảng Dân chủ muốn gia hạn trợ cấp này, trong khi đảng Cộng hòa cho rằng vấn đề có thể được giải quyết sau.

Nếu bế tắc không được giải quyết, đến ngày 1/11, khi mùa ghi danh Obamacare bắt đầu, người dân Mỹ có thể đối mặt mức phí bảo hiểm tăng gấp đôi. Đến cuối tháng, hàng chục nghìn nhân viên liên bang, bao gồm nhân viên quốc hội, sẽ không nhận được lương.

Cuộc tranh cãi quanh Obamacare từng gây ra đợt đóng cửa kéo dài 16 ngày năm 2013 dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, khi đảng Cộng hòa tìm cách hủy bỏ đạo luật. Tổng thống Trump cũng từng nỗ lực “bãi bỏ và thay thế” Obamacare năm 2017, nhưng thất bại khi Thượng nghị sĩ John McCain bỏ phiếu phản đối.

Hiện có kỷ lục khoảng 24 triệu người Mỹ tham gia chương trình này. Ông Johnson thừa nhận khó có khả năng đảng Cộng hòa xóa bỏ hoàn toàn Obamacare.