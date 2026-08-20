Tổng thống Nga thăm hài cốt 600 năm của Đại vương công từng cai trị Moscow

Tổng thống Nga Vladimir Putin quan sát quan tài bằng đá trắng (Ảnh: Reuters).

Nga tìm thấy hài cốt của nhân vật hoàng gia này trong quá trình trùng tu Nhà thờ Tổng lãnh thiên thần ở Moscow.

Nằm trong khuôn viên Điện Kremlin, nhà thờ Chính thống giáo nói trên đã được sử dụng làm nơi an táng của hơn 40 sa hoàng và đại vương công Nga qua nhiều thế kỷ.

Trước đó, có thông tin rằng thi hài Đại vương công Donskoy được chôn tại đây, nhưng việc phát hiện hài cốt của ông hồi tháng trước trong một hầm mộ gần bức tường phía Nam đã khiến các nhà sử học bất ngờ, bởi trước đó họ cho rằng vị trí an táng nằm ở một nơi khác trong nhà thờ.

Theo hãng thông tấn RIA, ông Putin đã thắp một ngọn nến bên trong nhà thờ dưới những bức bích họa, rồi đứng cạnh quan tài bằng đá trắng trong khi các chuyên gia giải thích cách họ xác định hài cốt là của vị đại vương công sống vào thế kỷ XIV.

Giáo hội Chính thống giáo Nga hôm 18/8 thông báo về phát hiện này, cho biết hài cốt được bảo quản khá tốt và gần như còn nguyên vẹn. Người này cao gần 1,8m và qua đời vì nguyên nhân tự nhiên ở độ tuổi từ 35 đến 45.

“Tất cả những đặc điểm này đều phù hợp với các nguồn tư liệu và bằng chứng lịch sử về cuộc đời cũng như cái chết của đại vương công”, giáo hội cho biết.

Ông Donskoy qua đời năm 1389, ở tuổi 39. Ông cai trị các công quốc Moscow và Vladimir, những vùng lãnh thổ sau này trở thành hạt nhân của nhà nước Nga.

Ông Donskoy là một nhân vật nổi bật trong lịch sử Nga. Ông cho xây dựng pháo đài Điện Kremlin đầu tiên bằng đá, mở rộng lãnh thổ Công quốc Moscow và giành chiến thắng trước lực lượng Mông Cổ trong trận chiến nổi tiếng gần sông Don năm 1380.