Chiến sự Ukraine 21/8: Nga mở rộng tấn công dọc tiền tuyến

Nỗ lực phản công mới nhất của Ukraine tại khu vực Pokrovsk không đạt được hiệu quả mong muốn (Ảnh: Reuters).

Nga mở rộng tấn công dọc tiền tuyến

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị thuộc Cụm Lực lượng phía Bắc đã tiến công và gây thiệt hại cho nhiều đơn vị thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) tại các khu vực Gavrilovo, Zhovtnevoye, Rudnevka, Sadki, và Staraya Guta (tỉnh Sumy).

Theo hướng Kharkov, các đơn vị thuộc lữ đoàn cơ giới, một lữ đoàn xung kích của AFU và một lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ Ukraine đã bị tấn công gần Melovoye, Sinelnikovo, và Udy (tỉnh Kharkov). Tổn thất của AFU lên tới 155 binh sĩ, 1 xe tăng, 5 xe bọc thép chiến đấu, 18 xe cơ giới, và 4 khẩu pháo. Một kho đạn dược và một kho vật chất đã bị phá hủy.

Các đơn vị thuộc Cụm Lực lượng phía Tây đã giành được các vị trí và tuyến phòng thủ thuận lợi hơn. Quân đội Nga đã tấn công tại các khu định cư Doroshovka, Novosergeyevka, Olgovka, và Senkovo (tỉnh Kharkov). Tổn thất của AFU lên tới 245 binh sĩ, 1 xe tăng Leopard do Đức sản xuất, 3 xe bọc thép chiến đấu do phương Tây sản xuất, 18 xe cơ giới và 2 khẩu pháo. Sáu trạm tác chiến điện tử và sáu kho đạn dược đã bị phá hủy.

Cụm Lực lượng phía Nam cũng tích cực tấn công đối phương tại Vasyukovka, Dronovka, Minkovka, Nelepovka, Fedorovka, và Chervonoye (thuộc vùng Donetsk). AFU đã mất tới 210 binh sĩ, 1 xe bọc thép chiến đấu, 6 xe cơ giới, 2 khẩu pháo và 1 trạm tác chiến điện tử. Một kho đạn tiền phương đã bị phá hủy.

Các đơn vị của Cụm Lực lượng Trung tâm tiếp tục khoét sâu vào tuyến phòng thủ của đối phương và kiểm soát các khu định cư Sukhetskoye và Pankovka (vùng Donetsk). Giao tranh cũng được ghi nhận tại Volnoye, Dimitrov, Krasnoarmeysk, Kutuzovka, Lysovka, Rubezhnoye, và Toretskoye (vùng Donetsk) và Filiya (tỉnh Dnepropetrovsk). Tổn thất của AFU lên tới hơn 405 binh sĩ, 2 xe bọc thép chiến đấu, 7 xe cơ giới và 3 khẩu pháo, trong đó có một khẩu pháo do phương Tây sản xuất.

Kết quả của các hoạt động tấn công, các đơn vị của Cụm Lực lượng phía Đông đã kiểm soát khu định cư Novogeorgiyevka (tỉnh Dnepropetrovsk). AFU đã mất hơn 220 binh sĩ, 2 xe tăng, 10 xe cơ giới, 1 hệ thống MLRS do phương Tây sản xuất, 1 khẩu pháo dã chiến và 2 trạm tác chiến điện tử.

Cụm Lực lượng Dnepr đã gây tổn thất cho AFU gần Belogorye, Primorskoye (tỉnh Zaporozhye), Otradokamenka, và Sadovoye (tỉnh Kherson). Tổn thất được ghi nhận về phía Ukraine là 65 binh sĩ, 1 xe bọc thép chiến đấu, 13 xe cơ giới, 4 khẩu pháo và 8 trạm tác chiến điện tử. Một kho đạn dược và ba kho vật chất đã bị phá hủy.

Không quân chiến thuật, máy bay không người lái tấn công, Lực lượng tên lửa và Pháo binh của Quân đội Nga đã gây thiệt hại cho các công trình được sử dụng để cung cấp nhiên liệu cho AFU, một điểm tập kết máy bay không người lái, các khu vực triển khai tạm thời của các nhóm vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 148 khu vực.

Các đơn vị phòng không đã bắn hạ một quả đạn HIMARS do Mỹ sản xuất và 217 máy bay không người lái cánh cố định. Tại khu vực Tây Bắc Biển Đen, Hạm đội Biển Đen đã phá hủy hai phương tiện nổi tốc độ cao cỡ nhỏ của đối phương.

Bản đồ chiến sự Ukraine tính tới hết ngày 19/8 (Ảnh: Rybar).

Bộ Tổng Tham mưu Ukraine: Nga mất gần 1.000 quân trong ngày 20/8

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo vào ngày 20/8 rằng phía Nga đã thiệt hại 1.072.700 quân tại Ukraine kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu từ năm 2022. Con số này bao gồm 920 thương vong mà lực lượng Nga phải gánh chịu riêng trong ngày 20/8.

Theo báo cáo, phía Nga cũng mất 11.119 xe tăng, 23.152 xe chiến đấu bọc thép, 59.202 xe và thùng nhiên liệu, 31.748 hệ thống pháo, 1.470 hệ thống tên lửa phóng loạt, 1.208 hệ thống phòng không, 422 máy bay, 340 trực thăng, 52.154 máy bay không người lái, 28 tàu và thuyền, và một tàu ngầm.

Trong khi đó, phía Nga đã báo cáo một cuộc không kích của AFU bằng máy bay chiến đấu F-16 ở khu vực Kursk. Thông tin này xuất hiện trên kênh Telegram "Arkhangel Spetsnaz" khi một cặp máy bay F-16 được cho là đã thả bom dẫn đường (UAB) xuống khu vực gần làng biên giới Tetkino.

"AFU cũng đã bắt đầu tích cực sử dụng không quân. Một chiếc Su-27 đã tấn công vùng ngoại ô Tetkino, và sau đó hai chiếc F-16 cũng thả bom dẫn đường tấn công ngôi làng", kênh Arkhangel Spetsnaz cho biết.

Hiện Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.

Máy bay F-16 của AFU được phương Tây cung cấp (Ảnh: Getty).

Cùng với đó, các tác giả của kênh trên lưu ý rằng cường độ sử dụng không quân của AFU đã tăng lên, điều này có thể thấy ở nhiều khu vực khác. "AFU dường như đã nhận được nguồn cung cấp cũ hoặc mới và đang tích cực tấn công quân đội của chúng ta bằng vũ khí mới", kênh "Arkhangel Spetsnaz" thông tin.

Tình hình ở hướng Tetkinsky không có thay đổi đáng kể. Các trận chiến đang diễn ra ở khu vực Ryzhevka, Bessalovka và hướng Novy Put.

Ukraine mắc kẹt ở Pokrovsk, Slavyansk trong tầm ngắm

Phóng viên chiến trường Rudenko cho biết, Quân đội Nga đã phá vỡ sự luân chuyển của AFU ở khu vực Pokrovsk.

“Các đơn vị của Quân đội Nga đã phá vỡ hoạt động luân chuyển quân nhân của AFU gần Krasnoarmeysk (tên tiếng Ukraina là Pokrovsk)”, phóng viên quân sự Andrey Rudenko thông tin

Phóng viên quân sự Nga viết: "Các phi hành đoàn máy bay không người lái FPV sợi quang của đơn vị lực lượng đặc biệt thuộc Cụm Lực lượng Trung tâm đã làm gián đoạn việc luân chuyển quân nhân AFU tại các vị trí chiến đấu trên đường tiếp cận Krasnoarmeysk".

Theo đó, các cuộc tấn công được thực hiện nhằm vào các loại xe từ xe bán tải hạng nhẹ đến xe bọc thép, bao gồm cả xe bộ binh do nước ngoài sản xuất để vận chuyển quân nhân đến các vị trí tiền phương.

Trước đó, sĩ quan Ukraine Stanislav Bunyatov cho biết quân đội Nga đã gia tăng áp lực lên hoạt động hậu cần của AFU gần Krasnoarmeysk và đang cố gắng tiếp cận thành phố ở khu vực Rodinsky.

Trong khi đó, các đòn tấn công chính xác bằng tên lửa Iskander của Nga nhằm vào vị trí của Lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ số 3 của Ukraine đóng tại Slavyansk đã gây thương vong lớn của đơn vị này

Pokrovsk đang bị lực lượng Nga khép chặt (Ảnh: Rybar).

Ukraine gần như đã cạn kiệt nguồn vũ khí thời Liên Xô

Tạp chí Military Watch (MWM) cho biết, Ukraine đã cạn kiệt kho vũ khí của Liên Xô và đang hoàn toàn dựa vào nguồn cung cấp từ các đồng minh phương Tây. Theo ấn phẩm này, mức độ cạn kiệt vũ khí do Liên Xô sản xuất tại Ukraine hiện đã đạt đến mức nghiêm trọng.

Tạp chí MWM nhắc lại rằng trước đây, Ukraine từng là quốc gia được trang bị vũ khí mạnh nhất châu Âu với xe tăng T-80, máy bay ném bom chiến lược, kho vũ khí phòng không khổng lồ, máy bay chiến đấu và pháo binh từ Liên Xô.

"Những kho vũ khí này dần cạn kiệt trong 3 thập kỷ tiếp theo, với phần lớn xe tăng và máy bay bị loại bỏ, trong khi nhiều loại khác được xuất khẩu như máy bay chiến đấu Su-27 bán cho Mỹ, xe tăng T-64 bán cho Congo, xe tăng T-72 bán cho Nam Sudan, hay loại xe tăng uy lực nhất của đất nước là T-80UD hầu hết đều được bán cho Pakistan", tạp chí MWM viết.

Tuy nhiên, MWM nhấn mạnh, sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt xảy ra tại Ukraine, Quân đội Ukraine vẫn là lực lượng được trang bị vũ khí nhiều nhất châu Âu, chủ yếu là vũ khí do Liên Xô sản xuất: "Tính đến giữa năm 2025, Ukraine đã gần như cạn kiệt kho dự trữ đạn pháo và tên lửa của Liên Xô và Nga, khiến Lực lượng Vũ trang Ukraine gần như hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của phương Tây".

Tạp chí MWM nhắc nhở rằng kho dự trữ thiết bị và đạn dược do Liên Xô sản xuất tại các nước thuộc Khối Hiệp ước Warsaw cũ đang nhanh chóng cạn kiệt, trong khi vũ khí phương Tây cung cấp cho Ukraine lại đắt đỏ hơn đáng kể: "Điều này dự kiến sẽ dẫn đến sự sụt giảm nghiêm trọng về số lượng thiết bị sẵn có, vì thiết bị phương Tây không chỉ có sẵn với số lượng hạn chế mà còn hoàn toàn không đủ để bù đắp cho những tổn thất về thiết bị Liên Xô mà Ukraine phải gánh chịu trong xung đột”.

Trước đó, MWM lưu ý rằng hệ thống tên lửa đạn đạo Sapsan đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Nga. Đây được coi là nỗ lực giảm sự phụ thuộc của Ukraine vào Hệ thống tên lửa chiến thuật của quân đội phương Tây (ATACMS).