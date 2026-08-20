Lính đặc nhiệm Nga (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).

Hệ thống Patriot Ukraine bất lực trước tên lửa Nga

Kênh Rybar đưa tin, trong 24 giờ qua, quân đội Ukraine (AFU) phóng hàng loạt UAV vào các mục tiêu dân sự tại Crimea. Khu vực quanh Yalta hứng chịu đợt tấn công dữ dội nhất, khi cơ sở hạ tầng năng lượng bị đánh phá. Tại Ufa, UAV Ukraine đâm vào tòa nhà dân cư, khiến một thường dân bị thương.

Đáp trả, quân đội Nga (RFAF) tấn công cơ sở hạ tầng của đối phương tại các khu vực tiền tuyến. Ngoài ra, một cuộc tập kích bằng tên lửa đã đánh trúng trụ sở chính của lực lượng cảnh sát tại Zhytomyr, có thông tin cho biết ít nhất 2 sĩ quan thuộc Bộ Nội vụ Ukraine thiệt mạng.

Rạng sáng nay 20/8, RFAF tiếp tục tiến hành đòn tập kích quy mô lớn vào Ukraine, trọng tâm là Kiev, với sự tham gia của ít nhất 33 tên lửa.

Các loại vũ khí được sử dụng bao gồm: 13 tên lửa siêu vượt âm Zircon; 8 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 8 tên lửa hành trình Kalibr và 2 tên lửa đạn đạo KN-23 cùng một số tên lửa khác. Thống kê sơ bộ cho thấy toàn bộ tên lửa Iskander-M và Zircon đều xuyên thủng lưới lửa phòng không Ukraine, đánh trúng mục tiêu. Tuy nhiên, có tới 7/8 quả Kalibr đã bị đánh chặn.

Đáng chú ý là các hệ thống Patriot của Ukraine bất lực khi tên lửa Nga bay qua mà không thể làm gì, do bệ phóng trống trơn, không còn quả đạn nào.

Tên lửa đạn đạo Nga xuyên thủng lá chắn phòng không của Ukraine, đánh trúng mục tiêu ở Kiev rạng sáng 20/8 (Video: Telegram).

Trên thực địa, tại cánh tây Zaporizhia, Cụm tác chiến phương Nam RFAF đang dần tiến về phía Orekhov. Malaya Tokmachka và Novodanilovka vẫn nằm trong vùng giao tranh. Hiện tại, sự hiện diện của binh sĩ Nga ngay bên trong thành phố Orekhov vẫn còn hạn chế.

Kênh Military Summary lại cho rằng lực lượng Moscow đã chiếm được Mala Tokmachka ở Zaporizhia và củng cố vị trí tại Novodanilovka cùng Vodyanske gần Dobropillia, qua đó siết chặt vòng vây tại khu vực Donbass.

Rộ tin lực lượng Ukraine thất thủ tại thị trấn Malaya Tokmachka (Zaporizhia) và đang tháo chạy theo các mũi tên vàng (Ảnh: Military Summary).

UAV Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu và kho cảng dầu của Nga

Theo các kênh truyền thông Nga, UAV Ukraine tấn công một nhà máy lọc dầu tại Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga và một kho cảng dầu ở vùng Krasnodar vào rạng sáng 20/8, trong bối cảnh Kiev tiếp tục chiến dịch nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Moscow.

Các kênh Telegram đưa tin rằng UAV đánh phá nhà máy lọc dầu Taneco ở Nizhnekamsk. Hình ảnh và video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy cảnh UAV tầm xa tấn công nhà máy.

Tại một địa điểm khác ở Nga, kho cảng dầu Tamanneftegaz ở vùng Krasnodar cũng được cho là đã bị tấn công. Hệ thống giám sát vệ tinh FIRMS của NASA phát hiện đám cháy tại khu vực này.

Trạm biến áp điện Taman 500kV - một phần của cơ sở hạ tầng điện cung cấp cho bán đảo Crimea - cũng được cho là đã trở thành mục tiêu tấn công.

Kyiv Independent chưa thể xác minh ngay các thông tin trên.

Nhà máy lọc dầu Taneco ở Nizhnekamsk bị Ukraine tập kích rạng sáng 20/8 (Video: Exilenova+).

Nga bao vây đơn vị Ukraine ở đông bắc vùng Kharkov

Theo kênh Readovka, lực lượng Moscow đã thu hẹp "nút cổ chai" - hành lang rút lui về phía nam của quân đội Ukraine từ Vovchansk (vùng Kharkov) - xuống còn 10km.

Các Tập đoàn quân số 44 và số 11 RFAF đang ở giai đoạn cuối của quá trình bao vây lực lượng Kiev tại khu vực đông bắc Vovchansk. Sau khi chiếm được làng Ivanovka, Tập đoàn quân số 44 tiếp tục đột phá dọc thung lũng sông Plotva và bắt đầu tấn công vào làng Vasilyevka.

Sự kháng cự của Ukraine - đặc biệt là từ Lữ đoàn cơ giới độc lập số 159, Lữ đoàn độc lập số 71 AFU và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 129 - diễn ra vô cùng quyết liệt vì việc Tập đoàn quân số 44 RFAF tiếp tục tiến dọc thung lũng Plotva sẽ bắt tay với Tập đoàn quân số 11, qua đó khép chặt vòng vây quanh lực lượng Kiev.

Cường độ giao tranh trên mặt trận hẹp cho phép Ukraine tập trung lực lượng phòng thủ tại thung lũng Plotva. Các đơn vị xung kích của Nga gặp nhiều khó khăn khi xuyên thủng phòng tuyến này, và do đó chưa thể nhanh chóng tận dụng các thành quả đã đạt được.

Tuy nhiên, Tập đoàn quân số 44 vẫn tiếp tục đà tiến công. Tập đoàn quân số 11 RFAF, trong quá trình di chuyển để hội quân với các đơn vị bạn từ phía đông, đã chọc thủng phòng tuyến và tiến tới khu vực làng Kupino - nơi được coi là "cửa ngõ" dẫn vào phần phía đông thung lũng sông Plotva.

Điều này cho thấy điểm gặp gỡ dự kiến ​​của 2 Tập đoàn quân số 11 và 44 chính là làng Nefedovka. Cần lưu ý rằng việc tiến quân dọc theo thung lũng Plotva và những dải cây cối lân cận xuất phát từ nhu cầu tận dụng địa hình có nhiều cây cối che khuất tầm nhìn (thường được gọi là "vùng xanh") để đối phó với hoạt động mạnh mẽ của các đơn vị đặc nhiệm Ukraine.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại đông bắc Kharkov ngày 19/8. Hai cánh quân của lực lượng Moscow đang khép chặt vòng vây trên một khu vực rộng tới 500km2 (Ảnh: Readovka).

Như vậy, Bộ chỉ huy Kiev đang cố gắng tận dụng tối đa các điều kiện chiến thuật và sự hỗ trợ từ lực lượng vận hành UAV của mình.

Nhưng cần làm rõ rằng mức "tối đa" mà phía Ukraine mong muốn đạt được chỉ là việc làm chậm đà tiến của lực lượng Moscow nhiều nhất có thể. Họ không có khả năng ngăn chặn chứ chưa nói đến việc đẩy lùi đối phương hay mở rộng "nút cổ chai" - khu vực hiện đã bị thu hẹp xuống còn 10km. Động cơ duy nhất khiến AFU cố gắng dàn trải lực lượng như vậy là nhằm "câu giờ" để rút chạy khỏi vòng vây đang hình thành ở phía nam.

Vậy những đơn vị AFU nào đang có nguy cơ bị mắc kẹt?

Binh sĩ của 3 lữ đoàn biên phòng số 1, 4 và 11 (được thành lập từ các phân đội biên phòng với quân số ban đầu tương đương một lữ đoàn bộ binh cơ giới - khoảng 3.000 người), cùng Lữ đoàn 129 và Lữ đoàn 159 AFU, được cho là đang chờ đợi tình huống xấu nhất.

Rất khó để xác định chính xác quân số của các lữ đoàn này, do các đơn vị vốn đã thiếu hụt nhân lực từ trước và nay lại càng suy giảm khi rơi vào vòng vây đang khép chặt. Dù vậy, số tù binh mà RFAF có thể bắt giữ hứa hẹn sẽ rất đáng kể.

Như Readovka đã đề cập, Bộ chỉ huy Kiev đang cố gắng tranh thủ thời gian để đưa lực lượng rút về phía nam. Tuy nhiên, bộ binh Ukraine khó nhanh chóng vượt qua "nút cổ chai" này. AFU không thể sử dụng các con đường đất: các đơn vị Moscow đang ngăn chặn điều đó, cùng với pháo binh luôn phản ứng nhanh chóng trước bất kỳ hoạt động nào của đối phương bị phát hiện.

Phương án rút quân khả thi duy nhất mà Bộ chỉ huy Kiev có thể thực hiện là cho các nhóm nhỏ bí mật di chuyển qua dải cây trồng và vùng trũng của những khe suối cạn. Nằm ở vị trí cách đều các điểm tiến quân xa nhất của RFAF là một khe suối cạn trải dài về phía nam từ các ngôi làng Buzovo và Serdobino. Có cơ sở để cho rằng đây chính là tuyến đường mà Ukraine đang tìm cách rút chạy về phía nam.

Lực lượng Ukraine có thể rơi vào vòng vây rộng lớn khi quân đội Nga tiến công theo các mũi tên đỏ, khép dần "miệng túi" (Ảnh: Rybar).

Ukraine đã thất thủ ở Mala Tokmachka?

Những ngày gần đây, xuất hiện các báo cáo từ cánh tây Zaporizhia về việc RFAF giành quyền kiểm soát ngôi làng Mala Tokmachka. Tuy nhiên, tình hình thực tế tại mặt trận này phức tạp hơn nhiều, kênh Rybar nhận định.

Sự hiện diện của các đơn vị xung kích thuộc Cụm tác chiến Dnepr RFAF tại Novodanylivka đã được xác nhận bằng hình ảnh. Ngôi làng gần như bị phá hủy hoàn toàn, không còn nơi trú ẩn an toàn nào đáng kể. Binh sĩ thuộc Sư đoàn 42 RFAF đang thực hiện các đợt tấn công chớp nhoáng theo kiểu "đánh rồi rút", xóa sổ vị trí của Ukraine bằng các nhóm nhỏ trước khi lùi về vị trí xuất phát.

Tình hình tại Mala Tokmachka cũng tương tự, ngoại trừ việc chưa có bằng chứng hình ảnh nào xác nhận sự hiện diện của binh sĩ Nga tại đây trong vài tuần qua. Hơn nữa, chưa có thông tin về việc quét sạch lực lượng Kiev khỏi Trại cải tạo số 88 - nơi các đơn vị Ukraine từ lâu đã sử dụng làm trung tâm phòng thủ then chốt ở khu vực này.

Quân đội Nga đang đồng thời thọc sâu vào cả thành phố Orekhov lẫn thị trấn Malaya Tokmachka lân cận (Ảnh: Rybar).

Xét đến những yếu tố trên, rõ ràng còn quá sớm để khẳng định chắc chắn rằng ngôi làng Mala Tokmachka đã được giải tỏa. Mặc dù AFU có thể không duy trì sự hiện diện ổn định tại đó, nhưng quân đội Nga cũng không thể giữ vững các vị trí hiện tại nếu không chiếm được vùng đất cao ở phía bắc sông Konka.

Đồng thời, lực lượng Moscow đã bắt đầu hoạt động tại Orekhov, điều này được xác nhận qua các hình ảnh ghi lại từ khu vực. Tuy nhiên, sự hiện diện của lính xung kích Nga trong khu vực dân cư vẫn còn hạn chế. Nếu không dọn sạch lực lượng đối phương tại Mala Tokmachka và Novodanylivka, họ sẽ không thể thiết lập tuyến đường tiếp tế an toàn để tiến vào thành phố.

Nguyên nhân nằm ở tình hình khó khăn liên quan đến "bầy đàn UAV". Tuyến đường dẫn đến Orekhov và các khu vực tiếp cận từ vị trí của Nga chạy qua những cánh đồng trống trải, lộ thiên hoàn toàn - địa hình bị các kíp điều khiển UAV Ukraine giám sát liên tục. Nếu không có nỗ lực bài bản nhằm truy quét các kíp vận hành UAV và tấn công vào cơ sở hạ tầng chỉ huy của đối phương, RFAF khó có khả năng xoay chuyển được tình thế.

Trận chiến Dobropillia chính thức bắt đầu

AMK Mapping đưa tin, trận chiến giành Dobropillia đã chính thức bắt đầu. Lực lượng Moscow đột kích cùng lúc từ nhiều hướng.

Binh sĩ Nga đột phá theo các mũi tên đỏ, ập vào thành phố Dobropillia từ nhiều hướng cùng lúc (Ảnh: AMK Mapping).

Trong khi đó kênh Ayden nhận định, hành động của RFAF rất lặng lẽ, "không một tiếng động", tạo ra bất ngờ lớn. Từ 2 ngày trước, các dấu hiệu quân đội Nga đột kích Dobropillia đã xuất hiện và nguồn tin từ thực địa cho biết tại khu vực này đang chứng kiến ​​những bước tiến lớn mà bản đồ chưa cập nhật. Các nguồn tin ủng hộ Kiev cũng đang lên tiếng cảnh báo.

Ngoài ra, một số báo cáo chưa được xác nhận cho thấy, trên trục Dobropillia - Druzhkovka, mũi nhọn của lực lượng Moscow đột kích giữa 2 thành phố đã tiến vào thêm một số ngôi làng, trong đó có Mykolaipillya.

Quân đội Nga phát triển rất nhanh trên trục Dobropillia - Druzhkovka, lực lượng Ukraine có dấu hiệu rút chạy theo mũi tên xanh nhằm tránh bị bao vây (Ảnh: Ayden).

Đáng chú ý là các cuộc tấn công của RFAF nhắm vào khu vực phía nam Novohryhorivka cũng như công sự ở phía tây. AFU có dấu hiệu rút chạy.