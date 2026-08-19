Ông Putin yêu cầu chính phủ hỗ trợ xây dựng lại các kho hàng thương mại

Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: TASS).

Trong một tuyên bố, Tổng thống Putin yêu cầu chính phủ Nga triển khai chương trình xây dựng lại các kho hàng thương mại bị hư hại hoặc phá hủy trong suốt một tháng diễn ra chiến dịch tấn công có chủ đích của Ukraine.

Kể từ ngày 18/7, Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào ít nhất 24 kho hàng của Wildberries - nhà bán lẻ trực tuyến hàng đầu nước Nga, gây ra các vụ nổ và hỏa hoạn phá hủy phần lớn năng lực trữ hàng của công ty này.

Dù không nêu đích danh công ty, ông Putin cho biết một số cơ sở hậu cần cần được xây dựng lại với sự hỗ trợ của nhà nước và yêu cầu chính phủ triển khai ngay công việc này.

"Điều cốt yếu là phải đảm bảo việc khôi phục các cơ sở bị hư hại bằng công nghệ mới, chất lượng hơn", nhà lãnh đạo Nga phát biểu trên truyền hình tại một hội nghị bàn về kinh tế với sự tham dự của các bộ trưởng và lãnh đạo doanh nghiệp hôm 19/8.

Tổng thống Putin cho biết nền kinh tế Nga vẫn đang tăng trưởng bất chấp áp lực từ bên ngoài - ám chỉ các lệnh trừng phạt của phương Tây - cũng như các cuộc tấn công của Ukraine vào công nghiệp và hạ tầng.

"Tất nhiên, những cuộc tấn công như vậy đã không và không thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, chúng thực sự gây ra thiệt hại, điều này là hiển nhiên và chúng tôi hoàn toàn hiểu cũng như thừa nhận thực tế đó", ông Putin nói.

Ukraine, quốc gia cũng đang có các thành phố, cảng biển và trung tâm hậu cần bị tấn công, tuyên bố họ đang thực hiện chiến lược nhằm buộc Nga phải "trả giá" nhiều hơn nữa.

Trước đó, bà Kaja Kallas, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), tuần này cho biết EU sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng nhất từ ​​trước đến nay đối với Nga trong những tháng tới.

Cũng trong ngày 19/8, giới chức hai nước cho biết Nga và Ukraine đã trao đổi 103 tù binh mỗi bên.

Cơ quan tình báo Ukraine cũng thông báo dự kiến ​​sẽ có thêm một đợt trao đổi nữa vào cuối tháng này.

Người dân Ukraine vẫy cờ đón các tù binh chiến tranh hôm 19/8 năm 2026 (Ảnh: Reuters).

Kiev và Moscow thường xuyên thực hiện các đợt trao đổi tù binh kể từ xung đột nổ ra vào năm 2022, mặc dù hai bên vẫn còn nhiều bất đồng sâu sắc về các điều khoản cho một thỏa thuận hòa bình.

Chia sẻ trên Telegram, Tổng thống Zelensky nói rằng những tù binh Ukraine được đưa về nước bao gồm các quân nhân thuộc Lực lượng Vũ trang, Cơ quan Biên phòng Quốc gia và Vệ binh Quốc gia.

Về phía Nga, hãng tin Interfax cũng dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng đưa tin về vụ trao đổi tù binh lần này.