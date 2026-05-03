Nga muốn đạt thỏa thuận hòa bình ở Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: TASS).

"Chúng tôi ưu tiên đạt được các mục tiêu của mình thông qua một thỏa thuận, một hiệp định hòa bình. Tuy nhiên, nếu chính quyền Kiev không sẵn lòng làm điều đó, chúng tôi sẽ cố gắng thuyết phục họ bằng cách tiếp tục và hoàn thành chiến dịch quân sự đặc biệt", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu ngày 3/5.

Phát ngôn trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tuyên bố một thỏa thuận về Ukraine đã ở rất gần.

Ông Trump cho biết trong cuộc điện đàm gần nhất với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 29/4 rằng một thỏa thuận nhằm giải quyết xung đột Ukraine đã gần kề.

"Tôi nghĩ chúng ta sẽ đưa ra được một giải pháp tương đối nhanh chóng. Tôi hy vọng, và tôi nghĩ, chúng ta muốn thấy một giải pháp tốt đẹp”, ông nói.

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cũng nêu rõ: "Tổng thống Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chấm dứt các hành động thù địch càng sớm càng tốt, cũng như sự sẵn lòng của ông trong việc làm mọi thứ trong khả năng để thúc đẩy điều này. Các đại diện của ông ấy sẽ tiếp tục duy trì đối thoại với cả Moscow và Kiev”.

Ông nhấn mạnh Moscow ưu tiên đạt được các mục tiêu tại Ukraine thông qua đàm phán, nhưng "để điều đó xảy ra, Kiev phải đưa ra phản hồi tích cực đối với các đề xuất đã được đưa ra nhiều lần, bao gồm cả từ Mỹ”.