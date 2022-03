Chiến hạm Mỹ, Nhật, Australia tập trận tại Biển Đông

Chiến hạm Australia, Mỹ, Nhật Bản trong cuộc tập trận ở Biển Đông (Ảnh: Hải quân Mỹ).

Hải quân Mỹ ngày 17/3 thông báo, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Momsen (DDG 92) của Mỹ đã cùng chiến hạm thuộc Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản (JMSDF) và Hải quân Hoàng gia Australia (RAN) tới Biển Đông để tham gia cuộc huấn luyện đa quốc gia kết thúc vào ngày 15/3.

Cuộc diễn tập được tổ chức nhằm giải quyết các ưu tiên và mối quan tâm chung về an ninh hàng hải, tăng cường khả năng tương tác và giao tiếp, đồng thời phát triển các mối quan hệ các bên cùng có lợi, cũng như thúc đẩy tự do hàng hải nhằm hỗ trợ một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và mở.

Cuộc tập trận còn có sự tham gia của máy bay P-8 của Hải quân Mỹ (Ảnh: Hải quân Mỹ).

Các hoạt động được tiến hành nhằm duy trì an ninh hàng hải và sự sẵn sàng cũng như ứng phó với bất kỳ tình huống bất ngờ nào trong khu vực.

"Chiến hạm Momsen tự hào là một phần của sự kiện này. Hải quân Mỹ cam kết tăng cường khả năng tương tác với các đối tác cùng chí hướng trong khu vực để đảm bảo an ninh bền vững và ổn định của các vùng biển trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Cuộc diễn tập ba bên này tái khẳng định mối quan hệ bền chặt giữa hải quân của chúng tôi và nhấn mạnh tầm quan trọng của các liên minh và quan hệ đối tác", ông Erik Roberts, sĩ quan chỉ huy của tàu USS Momsen, cho biết.

Ngoài tàu Momsen, cuộc tập trận có sự tham gia của tàu khu trục Murasame của Nhật Bản, tàu khu trục Arunta của Australia và một chiếc máy bay P-8 của Hải quân Mỹ.

Cuộc tập trận phát đi thông điệp ủng hộ một Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở (Ảnh: JMSDF).

Chiến hạm Mỹ tham gia tập trận (Ảnh: Hải quân Mỹ).