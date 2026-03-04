Tiêm kích tàng hình F-35 của Israel không kích mục tiêu Iran (Ảnh minh họa: Reuters).

Máy bay ném bom tàng hình B-2 Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu?

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết không quân và hải quân Iran đã bị "vô hiệu hóa". Quân đội Mỹ cho biết kể từ khi chiến dịch quân sự mang tên "Chiến dịch Cuồng nộ" bắt đầu hôm 28/2, họ đã phá hủy 17 tàu của Iran và tấn công thêm khoảng 700 mục tiêu, đưa tổng số lên gần 2.000 mục tiêu.

Quân đội Mỹ cũng đưa thêm máy bay ném bom và máy bay chiến đấu mới vào chiến dịch tấn công Iran, bao gồm cả máy bay ném bom chiến lược B-1, B-52 và máy bay ném bom tàng hình B-2. Các mục tiêu bị tấn công bao gồm hàng loạt địa điểm phóng tên lửa, tàu chiến, tàu ngầm và trung tâm điều khiển của Iran.

Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran diễn ra theo 2 đợt, nhằm vào Tehran, Karaj (khu công nghiệp Shahin Dej), Tuyserkan, Bushehr, Shiraz, Saqqez, Kermanshah (một đồn cảnh sát), Kangavar, Aleshtar, Khorramabad, Dorada, Ahvaz, Urmia, Sanandaj và Tabriz. Bandar Abbas cũng bị tấn công. Hai máy bay ném bom B-2 của Mỹ cũng được triển khai.

Đài truyền hình RT của Nga công bố đoạn video ngắn cho thấy hình ảnh dường như là đợt bom "rải thảm" từ các máy bay tàng hình B-2 của Mỹ vào một khu vực mục tiêu ở Tehran, Iran.

Không quân Mỹ dường như ném bom "rải thảm" vào mục tiêu Iran (Ảnh: RT).

Mỹ đã đóng cửa đại sứ quán ở 3 quốc gia, giảm số lượng nhân viên ngoại giao khu vực và cảnh báo công dân Mỹ nên rời đi. Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất cho biết đã mở hành lang hàng không an toàn với các nước láng giềng khi các quốc gia gấp rút sơ tán công dân bị mắc kẹt.

CIA đã ra lệnh sơ tán tất cả nhân viên khỏi các cơ sở của mình sau vụ việc ở Riyadh. Washington công bố danh tính của 4 trong 6 quân nhân của họ thiệt mạng trong vụ tấn công của Iran vào căn cứ tác chiến của Mỹ tại Kuwaite. Phía Kuwait cũng chính thức xác nhận 2 quân nhân của họ đã thiệt mạng.

Thị trường dầu mỏ chao đảo: Khi xung đột đặt ra những rủi ro ngày càng lớn đối với nền kinh tế toàn cầu, Tổng thống Trump đã ra lệnh thực hiện ngay lập tức các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn và hỗ trợ cho các tàu đi qua Vùng Vịnh.

Tổng thống Trump tuyên bố Hải quân Mỹ sẽ hộ tống các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz “nếu cần thiết”.

“Nếu cần thiết, Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu hộ tống các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz càng sớm càng tốt. Bất kể điều gì xảy ra, Mỹ sẽ đảm bảo dòng chảy tự do năng lượng cho thế giới. Sức mạnh kinh tế và quân sự của Mỹ là vĩ đại nhất trên Trái đất. Sẽ còn nhiều hành động nữa”, ông Trump nhấn mạnh.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục hoạt động ở miền Nam Li Băng. Các cuộc tấn công đã được ghi nhận ở Kfar Tebnit. Beirut và Baalbek cũng bị tấn công, có thông tin về các vụ ám sát có chủ đích.

Sáng nay, 4/3, Israel tuyên bố đã bắt đầu đợt tấn công thứ 10 vào Tehran. Các cuộc tấn công cũng đang được thực hiện nhằm vào các vị trí của các nhóm kháng chiến tại Diyala và Al-Muthanna ở miền Nam Iraq và cửa khẩu Al-Qaim trên biên giới Syria. Mỹ được cho là đã triển khai một nhóm vào sa mạc Najaf, Iraq, vào khoảng 6h sáng.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố tiêm kích tàng hình F-35I của Israel đã bắn hạ máy bay chiến đấu Yak-130 của Iran trên bầu trời Tehran. Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên F-35 bắn hạ máy bay có người lái từ trên không. Hiện Iran chưa lên tiếng về thông tin này.

Bản đồ các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Iran (Ảnh: Rybar).

Iran đáp trả bằng tên lửa và UAV

Suốt đêm, người Iran đã phóng các tên lửa riêng lẻ vào Israel: 1 quả tên lửa duy nhất được ghi nhận ở Beit Shemesh.

Nhóm vũ trang Hezbollah do Iran hậu thuẫn tuyên bố đã tập kích thành công căn cứ hải quân Israel ở Haifa.

Vào nửa đêm, các vụ nổ rung chuyển Kuwait: Iran tuyên bố tấn công các căn cứ không quân As-Salem và Arifjan. Lúc 7h sáng 4/3, một tiếng nổ được nghe thấy ở Bahrain, và khoảng 8h sáng, một tiếng nổ khác ở Ả rập Xê út.

Tại Kurdistan thuộc Iraq, các cuộc tấn công tiếp tục diễn ra vào căn cứ không quân Al-Harir, cơ sở quân sự cuối cùng của Mỹ ở nước này. Căn cứ không quân Victoria tại sân bay quốc tế Baghdad cũng bị tấn công, mặc dù số lượng nhân viên Mỹ ở đó rất ít.

Sau nửa đêm, Iran tuyên bố một tàu khu trục của Hải quân Mỹ đã bị trúng tên lửa Qadr-380 và Talaiya ở đâu đó trên Ấn Độ Dương, cách bờ biển Iran 650km, nhưng không có nguồn tin nào công khai xác nhận điều này. Iran cũng tuyên bố đã bắn hạ một chiếc tiêm kích F-15, nhưng không đưa ra bằng chứng.

Tuy nhiên, cách Muscat 137 hải lý về phía đông, một tàu dân sự đã báo cáo về vụ nổ. Con tàu này bị trúng tên lửa ở phía đông Fujairah, UAE.

Ba chiến đấu cơ F-15 Mỹ ở Kuwait được cho là đã bị bắn hạ bởi một chiếc F/A-18 của Kuwait hôm 3/3.

IRGC chuẩn bị giao tranh với lực lượng người Kurd

Các đơn vị thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã được triển khai đến vùng Meriwan thuộc Kurdistan để chuẩn bị cho các cuộc đụng độ có thể xảy ra với các lực lượng ủy nhiệm người Kurd do Mỹ hậu thuẫn.

Các cuộc tấn công phủ đầu đã được thực hiện nhằm vào các đơn vị người Kurd ở Iraq, được cho là đang chuẩn bị xâm nhập lãnh thổ Iran (trại Azadi, nơi trú ẩn của những người ly khai Iran, đã bị tấn công).

Đài truyền hình Iran tuyên bố người Kurd đã huấn luyện trong nhiều tháng, nhưng theo CNN, CIA hiện đang chuẩn bị cho người Kurd một chiến dịch trên bộ.